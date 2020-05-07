貴賣糯米粉 雜貨店罰款2千元 雜貨店被罰款2000令吉

（實兆遠7日訊）曼絨縣一家雜貨店在有條件行動管制令期間，被消費人投訴售賣的糯米粉價格每包高達7令吉50仙，結果遭貿消局上門檢查，店主被罰款2000令吉。

霹靂州貿消局執法組主任拉威貞德蘭今天在文告中表示，該局接獲投訴後，日前中午1時派出一組來自曼絨縣貿消局的執法人員到位於實兆遠的商店調查。

他說，執法人員調查後，發現商店出售的糥米粉每包售價7令吉50仙，但是卻沒有貼上或展示糥米粉的價格標韱，結果店主被執法人員當場開出2000令吉罰單。

拉威貞德蘭表示，雜貨店業者因不遵守及觸犯1993年價格統制法令3(1)條文，即身為雜貨商卻無法在所售賣的商品貼上或展示售價標韱，在1993年價格控制法令第5條文下屬於犯法。

另外，他表示，在行動管制令及有條件行動管制令期間，霹靂州內的所有日需品供應充足，該局沒有接獲民眾恐慌搶購的投報。

“在這段期間，貿消局也接獲361宗投報並對4261商店進行檢查，有11家商店被罰款，總數8600令吉。”

他說，同時在獲得消費人投訴指蔬菜和一些日需品價被調高後，該局也在價格控制法令21條文下發出31通知信給商家，要求商家解釋為何更改物品售價及要求他們提供向批發商購買物品的單據，以協助調查。

他勸請商家必須遵守貿消局的各項條例，以免被採取嚴厲的對付行動。他也希望消費人精明消費，只購買有需要的物品。

公眾若有投訴可聯絡

(一)霹靂州貿消局行動室，電話號碼是05-241 4611。

(二)執法指揮中心:03-8882 6088 / 03-8882 6245。

(三)貿消部線上投訴平台:(https://eaduan.kpdnhep.gov.my)。

(四)熱線電話:1 800 886 800。

(五)電郵:[email protected]

(六)WhatsApp:019-279 4317