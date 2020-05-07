傳敦馬呈首相不信任動議 議長料明日回應

（吉隆坡7日訊）除了沙巴首席部長沙菲益要向國會提呈信任馬哈迪動議之外，希盟消息說，馬哈迪已經把不信任慕尤丁動議通知送交議長莫哈末阿里夫。

“信已經送給議長。這個動議是由浮羅交怡（議員馬哈迪）所提呈。”

馬哈迪一名助理也證實，馬哈迪已經向下議院議長提呈這項動議。

馬哈迪辦公室在一封5月4日並致給副議長的信函中指出，（浮羅交怡區國會議員）馬哈迪建議議會批準他根據議會常規26（1）條文，與27（3）條文同讀提呈動議，以便向巴莪區國會議員及首相丹斯里慕尤丁不信任動議。

另外，根據網媒《當今大馬》報道，阿里夫表示，他將在明日發表文告，針對馬哈迪的信函回應。

根據《當今大馬》報導，這名要求匿名的希盟資深領袖也表示，掌管國會事務的首相署副部長艾丁沙茲里前天的說法不正確。

“不信任動議的信函已經交給議長（莫哈末阿里夫）。這個副部長講話卻不明就里。”

“他評論屬於議長權限的事情。如果涉及動議，理應由議長來置評，因為動議應該遞交議長來處理。”

艾丁沙茲里昨天（6日）受詢時表示，他沒有收到任何在野黨的不信任動議。

報導說，“這次動議是援引議會常規26(1)條文，並於議會常規27(3)條文同讀。議長不得拒絕在議會常規26(1)條文下提呈的動議。”

“但是，若國盟政府當天納入政府動議，則議會常規闡明，政府動議有優先權。”

“換言之，只要納入政府事務，國盟政府即可‘挫敗’在野黨的動議。在野黨動議會留在‘議事程序表’內，但沒有機會辯論或投票。”

報導說，該消息人士也表示，雖然希盟也非常關注2019冠病疫情以及人民的困境，但也強調，對慕尤丁提呈不信任動議是尤其必要的。

他進一步解釋，這項動議很重要，以證明慕尤丁的合法性，一如國家元首在委任慕尤丁時，相信他確實獲得了過半國會議員的支持。

“國會是最好測試（慕尤丁所獲）支持的地方。這攸關政府的合法性，而國會是正確的管道。”