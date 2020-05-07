蕉賴1商場現新感染群 9尼泊爾1大馬人確診

（布城7日訊）我國新冠肺炎再出現新感染群，這個感染群為蕉賴一家商場，截至中午12時，已經有10人包括9名尼泊爾人和一名大馬人確診，他們多為保安人員。

衛生總監拿督諾希山表示，所有感染的尼泊爾人都是居住在蕉賴的一間住屋。

他說，衛生部仍在調查感染源頭，已經採取各種抗疫措施，包括大規糢追蹤所有近距離接觸者，包括同住者、其它保安人員、及廣場的其它職員，至今已經檢測436人，其中347人呈陰性反應，79人仍在等待化驗樣本。

他說，蕉賴與帝帝旺沙衛生局將持續觀察該群組的疫情，所有近距離接觸者都被傳召進行化驗，並給予衛生教育。

連續2天新增低於50起

與此同時，諾希山在匯報今日的疫情進展時表示，截至日中午12時，我國新增39起確診病例，這也是我國新增病例持續2天保持在50起以下，累計病例為6467起。

他說，新增的病例中，38起為本地感染，其中8起是來自加強行管區域，30起病患為外籍人士，占78.95%。

他說，我國目前活躍病例有1584起，其中19人在加護病房治療，8人需要呼吸器。

他說，今日再有74康復出院，累計出院人數達4776人，占總病例的73.9%。

“今日並沒有新增死亡病例，累計死亡人數為107人。”

諾希山也在記者上為所有大馬佛教獻上祝福，特別是信奉佛教的前線醫護人員。

他也提醒所有已經復工的經濟行業必須遵守標準作業程序與條件，所有僱主與僱員都必須奉行社交距離，避免人潮聚集處、避免在密封空間如祈禱場所或食堂里群聚、在面對面說話時也必須保持一公尺的距離。

近距離接觸 理髮店仍禁復工

諾希山說，理髮店目前仍不被允許復工，因為該領域的運作涉及近距離接觸，難以遵守安全的社交距離。

他說，很多國家如日本及美國都出現理髮師和顧客受感染的報導，因此衛生部會監督國內的疫情才作出勸告。

與此同時，諾希山強調，我國目前仍未進入退場策略階段。

他說，盡管政府已經放寬限制，恢複大部分的經濟活動，但我國仍未進入退場策略。

“目前政府落實有條件行管令，而非退場策略，衛生部希望在這未來一兩個星期內進一步控制疫情，比如進一步減少病例，屆時可以開放更多領域復工。”

隆公市士拉央北區增8例

諾希山說，被列為加強行管區的吉隆坡公市及士拉央北區，今日新增8起病例，其中2起是在管制區外，累計病例達189起，81起是在管制區外發現，病患中，115人為外籍人士。

至於另一個加強行管區，士拉央峇魯今日沒有新增病例，維持在52起，其中36為外籍人士。

他說，衛生部已經對大城堡傳教集會感染群的3萬6236人進行了採樣檢測，2337人確診感染，已經感染至第五代。

他說，出席該集會並感染冠病的人數是767人，接著他們傳染給807名第一代感染者、第二代感染者有660人、第三代則有89人、第四及第五代則各別有7人。

“迄今，有2350名在同感染群的病患先後被送入醫院治療。”

雙溪鐳感染群新增13例

至於雙溪鐳感染群也新增13起病例，累計病例174起。

在強制隔離中心，他說，4月3日至5月6日，3萬50名從外國返回的大馬人中，有334人被檢測出感染新冠肺炎，並被送往接受隔離治療，另外1萬6524人已經完成14天強制性隔離，並獲準回家。

他說，衛生部在觀察一段時期後，已經終止了雪州2個感染群組，分別是有31起病例的萬宜第6區感染群組（1人死亡）、及有36病例的樂齡人士群組（5人死亡）。

再獲5萬篩試劑 增加對類流感病患檢測

諾希山表示，衛生部在獲得另外5萬劑快篩試劑後，就會會增加對類流感疾病（ILI）病患進行新冠肺炎檢測，範圍擴大至診所求診，且出現發燒、傷風或咳嗽等癥狀的患者。

他說，屆時衛生部也會增加對這類患者進行冠病檢測的哨站健康診所數量。

他說，我國從1月便開始監控（Surveillance）工作，最初從監控ILI和嚴重急性呼吸道感染（SARI）患者中所偵查出的確診病例有增加趨勢，但是此趨勢在近兩周內已逐漸下降。

他是針對新冠肺炎死亡病例研究委員會主席拿督李國忠表示對我國通過監控而偵察出的冠病確診病例情況令人擔憂如此回應。

他說，衛生部人員對ILI患者進行冠病檢測，同時也對出現肺炎癥狀而入院或進入加護病房的SARI患者進行鼻喉拭子測試。

他說，如果能夠減少ILI和SARI患者中的確診病例，就代表能控制社區內的傳染。

“在ILI和SARI病例上，若我們進行監控工作，（確診冠病可能）就是零星病例。我們擔心的是無法偵察的零星病例，不知道他們從哪里受到感染的。

他說，監控工作也涵蓋即將進行手術的患者，迄今，衛生部已經對7255起緊急、半緊急病例，以及將要進行手術的患者進行新冠肺檢測，當中只有5起確診病例，即約0.1%。