今年507很不"疫"樣 394萬人網上浴佛

（八打靈再也7日訊）今年的衛塞節，由於遇上肆虐全球新冠肺炎疫情，馬來西亞佛光山無法廣邀信徒參與浴佛或參加法會，改由線上直播，讓廣大信徒得以同步線上修持，共同祈福祝願。

佛光山新馬泰印總住持釋覺誠法師主持的“浴佛法會─與您有約”儀式從上午10時開始，直到11時30分結束。為了確保信徒大眾的健康以及做好防疫，覺誠法師和法師們全程都皆戴著口罩進行儀式。

儀式開始時，覺誠法師帶領信眾們灑淨祈福，接著恭讀星雲大師“佛誕節祈願文”，之後才發表精簡的開示。

覺誠法師在致辭時說，“適逢新冠肺炎肆虐之際，我們無法讓信徒大眾來到寺院禮佛深感道歉，但是我們與佛陀的心，早就在一起了。今天各位在家里，看到線上的直播，就等同在這里一樣，與佛同在，與佛同行。”

覺誠法師說，佛陀的智慧，就是要大家學習清靜心、學習佛陀的慈悲、在困難時候伸出菩薩之手。

困難時候伸出菩薩之手

“在這次新冠肺炎發生之期，無論是在中國、或是全世界，乃至馬來西亞，所有佛光人克守政府的規定，在家里修持，所以大家都平安吉祥。”

此外，覺誠法師在開示時，感謝馬來西亞首相丹斯里慕尤丁於昨天恭賀全國佛教徒衛塞節快樂。

另一方面，根據佛光山供全球佛教徒浴佛的網站，截至下午3時，參與線上浴佛的全球人數共有394萬7572。

除了佛光山，馬來西亞佛教青年總會也在官網進行線上浴佛。截至下午1時，參與的浴佛人數共有7030人。

信徒大眾只需依據熒幕上的指示，即可完成浴佛儀式。信徒們還可以進行供燈，只要填寫名字及寫上祝福語，點擊按鈕燃燈即可。

另外，馬來西亞慈濟基金會也推出線上浴佛活動，信徒大眾在點擊進入線上浴佛按鈕之前，必須先選擇本身所在的地，包括州屬及地區。之後，根據指示，即可完成浴佛儀式，簡單方便。

此外，網站上還有制作祝福卡的部分，信徒可選擇心儀的祝福卡，送給想送的人。同時，慈濟也呼籲信徒們嚮應齋戒。

衛塞節浴佛，是提醒人們時時保有一顆清淨心，通過浴佛節觀照自己內心是否清淨。導邪曲人心為善良菩提心，希望社會清淨安寧，沒有暴力、欺騙、邪惡等事件，轉此國土為真善美的人間淨土。

除緬懷佛陀，就是要人們淨心，以浴佛的功德度脫七世父母及累劫怨親眷屬早離厄難，使法界六道眾生出離苦海。