希盟致函議長推選 安華再任反對黨領袖

（吉隆坡7日訊）人民公正黨主席拿督斯里安華說，希盟秘書處主席拿督斯里賽夫丁已就希盟議決推舉他為國會反對黨領袖，正式通知國會下議院議長丹斯里莫哈末阿里夫。

他於今日在臉書直播回應網民詢問時說，希盟已經通知國會下議院內的反對黨，包括土團黨的反對派議員和沙巴民興黨，希盟的這項議決。

“希盟的決定是，由安華再一次出任（國會）反對黨領袖。”

針對“視訊國會”，安華認為這是可行的，只在於有沒有意願去執行。

譏可打高夫卻不開國會

“打高爾夫球，可以；人們要去巴剎等都可以，但國會，不可以開會，只是開會讓國家元首開幕，然後提呈法案一讀，休會。”

“沒有問答環節，沒得辯論，這是什麼國會？鸚鵡國會？意思就是……沒得問答；借口是什麼？新冠肺炎。”

他說，這也為何希盟要反對，因為國會必須如常召開，社交距離等安全措施必須遵守，但國會也必須進行。

安華說，公正黨因為堅守多元種族政黨路線而付出代價，包括有一名領袖說他不配領導（國家），但他堅持認為公正黨路線正確，並認為“我們必須反抗老舊及古老的想法。”

“我還是非常‘馬來人’，我也是一名穆斯林，我會盡我所能達成這些理念，與此同時，我認為每一名馬來西亞人都有從政府及制度中感受到被需要、被愛護的權利。”

對網民問他是否認同國家目前已陷入團結危機，每個種族無法放棄他們的利益，安華表示不認為國家在種族課題上已陷入悲慘的局面，並歸咎於政治精英因為急於掌權，忽略了國家團結至關的重要性。

指政客為掌權忽略團結

“只有在公正及關愛的原則上才能達到國民團結。”

“在對抗新冠肺炎疫情時，我們可以看到所有種族的護士、醫生、警察和軍人，還有街上的工人、清道夫在保護的是所有種族的人，看看那些非政府組織，這些馬來西亞人都在互相幫忙，購買食物派送給馬來人、華人、印度人、達雅人、卡達山人……每一個人都涉及，我想這就是我們要展現的精神。”

安華也對人們在談及“馬來人至上”的理念時，都是在庇護馬來精英，而不是基層馬來人，感到遺憾。

他說，馬來基層和土著在國家獨立近63年依然窮苦、被邊緣化、生活水平低下，“但你只是讓你的家人和朋黨富足，還怪基層人民窮苦或懶惰，因為他們沒有努力工作的能力。”

“這是殖民時代的思維，我們尤其是年輕人必須站出來反抗。”