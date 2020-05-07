8日起有條件復工 檳商店10pm打烊

報導：林秋瑩

（檳城7日訊）檳州多數行業明日起獲准有條件復工，各業所允許的營業時間不同，多數行業必須於晚上10時或更早暫停營業。

僅批發市場可凌晨運作

唯一獲准在凌晨運作的是批發市場，批發市場可以於晚上8時至凌晨1時卸貨、凌晨3時至下午5時發貨；至於油站則獲准營業至午夜12時。

檳島市政廳今日在官網發佈各行業獲准的營業時間，同時也不忘提醒商家需要肩負起新常態的經營責任，確保商店衛生之餘更要對顧客健康負責，例如檢測體溫、管控人流、確保社交距離、鼓勵顧客戴口罩、準備消毒洗手液、為店面進行消毒及鼓勵以無現金方式交易等。

葛尼百麗宮 料80%店鋪重開

檳島各商場將在明日恢復營業，葛尼百麗商場的營業時間雖然維持在早上10時至晚上10時，但各門店的營業時間將由業者自行協調。

該商場高級市場執行員何偉權說，該商場只規定業者需要營業至少8個小時，以便商場看起來不至於全部都關門，不過8小時的營業時間只是暫時性，直到政府最新宣佈為止。

他今日接受《光明日報》訪問時說，除了商場內的健身中心、戲院及美髮院還未能營業外，預計約有80%的店鋪將恢復營業。

合您廣場10pm打烊

他說，商場管理層也做好了準備工作，如為電梯及門把等進行消毒，同時也在地面貼上標誌及準備更多消毒液放在入口處，並限定廁所的使用人數。

“我們會在入口處為顧客測量體溫，但不會限制進入商場的人數，不過相信各門店的業者都會依據店面的大小限制顧客的人數，以保持社交距離。”

合您廣場總經理陳松江則說，該商場明日將恢復10時至10時的營業時間，並會遵守政府所設下的標準作業程序，如檢測體溫、限制人數、遵守社交距離等。

新光大開到晚上8點

新光大市場銷售部經理盧偉傑說，他們暫定將原本12小時的廣場營業時間調整從早上10時至晚上8時，直到政府有新的宣佈。

他解釋，該廣場雖然坐落於市中心，但居住在附近的居民不多，加上管制令期間晚間人潮大大減少，因此才會調整營業時間，讓業者或工作人員早點回家休息。

“除了商場內的按摩店、美容及美髮店還未獲準營業外，相信多數零售店都會在明日重開。如果有業者認為還未做足準備，我們允許他們遲一兩天開店。”

“我們雖然不會限制進入廣場的顧客，但會檢查體溫，同時各店業者會依據店面的大小來限制顧客人數。”

威省流動小販餐車 限營業到10pm

（大山腳7日訊）從明日（8日）開始，檳州進入開放性階段，威省市政廳允許有執照的餐車、流動小販、臨時街邊小販，從早上7時營業至晚上10時營業，但只限民眾打包。

所有批發市場不獲准零售，以免造成太多顧客到訪。如果發現批發市場允許零售，沒有落實安全社交距離等，資格將被取消。

根據威省市政廳發佈給市議員的各行業復工時間表，理髮店、美容院、齋戒月市集、夜市場等，皆不准在明日營業。

其它涉及娛樂休閒、節慶聚會、展覽、教育、體育、社交活動等，也一樣不能進行。

另外，威省市長拿督羅查里將於明日下午2時30分，在威省市政廳的臉書直播，解答民眾有關各商業活動營業時間的疑問。