因封城無人看管 印度化學廠氣體洩漏9死千傷

（新德里7日訊）印度東南部安得拉邦一家化學工廠發生氣體洩漏事故，造成至少9人死亡，近千人送院。

事發於安得拉邦城市維沙卡帕特南，當地一名警官拉妮說：“送到附近醫院的傷患中，至少有70人沒有意識，共有200到500名當地人仍在（醫院）接受治療。”

拉妮說，這起事件是發生在LG聚合物（LG Polymers）旗下一家工廠，氣體從2個5000噸儲槽外洩，由於印度為因應新冠肺炎疫情，自3月底起封城，儲槽無人看管。

拉妮說：“由於政府下達禁足令，沒有人看管儲槽，結果引發了化學反應，儲槽內熱氣增加，導致氣體外洩。”

警方在今天凌晨3時左右接獲當地村民緊急報案，稱空氣中有氣味，“我們趕抵現場，空氣中的味道很濃，一秒都待不住。救災人員準備就緒後，於凌晨4時開始救援。”

居民眼睛灼熱呼吸困難

許多住在附近的居民都表示眼睛灼熱、呼吸困難，消防人員緊急將他們送院。事發後，當地政府要求附近民眾待在家中不要出門，並配戴口罩或是拿溼衣物掩住口鼻以免吸入有毒氣體。當局已調派25輛救護車到場。

發生有毒氣體外洩的工廠成立於1961年，原名為印度聚合物公司，但在1997年被韓國LG化學收購，更名為LG聚合物印度公司。該公司專門生產聚苯乙烯和可膨脹聚苯乙烯等塑膠類原料。