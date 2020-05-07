世衛擬再訪華查疫情 中表明反對

世衛組織表示，正與中國商討再派員到中國調查新冠病毒的來源，然而卻遭到中國反對。

世衛生緊急項目技術主管范科霍夫指，展開深入調查是非常重要的，因為必須知道病毒源自什麼動物，才能有效檢測和預防病毒捲土重來。

對此，中國駐聯合國大使陳旭表明，在中國在抗疫獲得最終勝利前，不會邀請國際專家調查病毒源頭。陳旭說，現時首要任務是戰勝疫情，至於日後會否邀請專家調查，他指要擬定正確的優先順序和有正確的氛圍。

不解散抗疫工作組

特朗普昨天改變主意，決定不解散由副總統彭斯領導的應對疫情工作組。

他說，與工作小組開會後，認為小組應繼續無限期運作，將工作重點轉至重振經濟及研發疫苗，並會為小組增添合適人員。該小組成員、美國國家過敏症和傳染病研究所主管福奇，以及小組協調員伯克斯，會繼續留在小組繼續原先的工作。

武漢高三復學 透明隔板阻飛沫

中國湖北省武漢市首批121所學校高三年級週三正式復學，校方為學生準備了透明隔板，以阻斷交流、就餐時可能產生的飛沫。

全力推動復工 中國無中高風險地區

新冠肺炎疫情在中國已趨於受控，最後一個疫情中風險地區、黑龍江牡丹江市林口縣已調整至低風險，意味全中國已再無中、高風險地區，各地區將在安全可控的前提下，全力推動復工、復產、復市。

山東和河南昨天將重大突發公共衛生事件應急響應級別由2級調降為3級。截至目前，全中國已無一級響應級別省份，2級響應級別省份有8個，3級省份21個，4級省份2個。

新冠肺炎疫情發生後，浙江、廣東、湖南3省1月23日率先啟動一級應急響應，湖北則啟動2級響應。次日，15個省份啟動一級響應，其中湖北省由2級響應升到一級。到1月30日，中國31個省份均已啟動一級應急響應。

8省處於2級響應

而在5月2日，隨著湖北省響應一級降到二級，全國一級響應級別全部解除。