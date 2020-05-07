巴西確診死亡數創新高 總統發言人亦中招

巴西的疫情惡化，過去一天新增1萬503宗確診病例，再多615人不治，兩個數字均創新高。一直看輕疫情的巴西總統博索納羅，其發言人亦宣告確診。

巴西至今全國累計增至12.6萬人確診，逾8500人死亡。

巴西衛生部長表示，在疫情重災區可能會實施嚴厲的封鎖措施，非必要的企業要暫時停業。

將實施嚴厲封鎖措施

聖保羅市長柯瓦斯表示，死亡人數持續增加，市民對社交距離的配合率卻持續降低，目前只有47%，市政府考慮恢復輪流限車制，同時不排除全面封鎖聖保羅市的可能。

聖保羅是巴西疫情擴大最迅速的一州，目前累計3045宗死亡、3萬7853宗確診病例。

疫症對美國衝擊 比珍珠港911恐襲更嚴重

美國總統特朗普形容在美國爆發的新冠肺炎疫症是有史以來“最嚴重的攻擊”，比第二次世界大戰時期日軍偷襲珍珠港及20年前的911恐怖襲擊災難更加惡劣。

美國是疫情最為嚴峻的國家，至今確診病例逾126萬宗，死亡人數超過7.4萬人。

特朗普在白宮向記者說：“我們國家正受到歷來最嚴重的襲擊，比（日本偷襲）珍珠港還嚴重，比（紐約）世貿中心（遇襲倒下）更嚴重。”二戰時期，日本在1941年偷襲夏威夷珍珠港共造成逾2400人死亡；2001年的911恐襲則有近3000人喪命。

特朗普也再次就疫情向中國發炮：“這是從來未有的襲擊，這不應該發生。它（疫情）可以在源頭被阻截，它應該在源頭就被阻，它應該在中國就被阻截。”當記者問到美國急於復市會否讓更多人喪命，特朗普說：“很可能會出現這情況，但我希望不會發生。”