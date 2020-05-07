（檳城7日訊）考量到新冠肺炎疫情及實施行動管制令對經濟造成的衝擊，檳州房屋、地方政府及城鄉規劃委員會主席佳日星今日宣佈，取消檳威兩地今年門牌稅的調漲，維持在去年的稅率。

他今日在臉書直播記者會指出，隨著檳威兩地市政廳決定不調漲2020年門牌稅後，也讓兩地市政廳減少了4730萬令吉的收入。不過，這個決定卻讓60萬個單位受惠，即檳島32萬2549人；威省32萬7401人。

他指出，若沒有取消門牌稅的調漲，檳島市政廳原本估計今年從中取得5400萬令吉的稅收，威省市政廳則是3970萬令吉的稅收。

“可是隨著取消門牌稅的調漲後，檳島市政廳估計的門牌稅收入只是1950萬令吉，而威省市政廳則是2780萬令吉。”

佳日星今日召開記者會解釋，被豁免的是調漲，而不是不需付門牌稅。

他說，兩地市政廳是根據《 1976年地方政府法令》，行使適當的法律程序，也聆聽與考慮檳州人民的聲音後，才同意不調漲今年度的門牌稅，這涉及檳島28萬1949間產業，威省則是32萬7401間產業。

“我們必須關注到，冠病疫情前檳城共有64萬9950人納稅人，接獲9萬5125個上訴（佔納稅人14.64％），出席175次公開聽證會有2萬5066人（佔納稅人3.86％），符合了正當法律程序。”

他說，市民反對調漲門牌稅原因，是基於冠病大流行影響經濟；漲幅增加太快，應逐步增加徵收率；經濟動盪／政治動盪／高昂的生活費用；失業／退休／沒有固定的收入來源；無法出租；垃圾收集／衛生服務欠佳的問題；單親媽媽／樂齡人士和患病／殘疾等。

他感到欣慰檳威兩地市政廳向州政府作出這項建議，並獲得州政府同意，以減輕人民的負擔。

另外，他說，兩地市政廳將會繼續以各項安全措施與作業程序來應對冠病疫情，5000名前線人員也會繼續保障檳城人的公共健康和安全。

檳島市長吁遵守復工SOP

檳島市長拿督尤端祥指出，隨著明天（8日）有很多行業獲許復工後，希望各相關業者們能夠繼續遵循防疫作業程序與指南，必須繼續戴口覃、勤洗手、限制人數，以及堅持一米的社交距離。

他說，雖然檳城已經是屬於“綠州”，但是檳島內的建築工地還是必須與市政廳配合，加強與把關防疫措施。

威省市長：收入減須節省

威省市長拿督羅查里指出，隨著市政廳不調漲今年門牌稅後，納稅人將依據去年門牌稅稅率來繳付。

他說，雖然今年市政廳無法再增加門牌稅收入，可是並不會影響當局的服務品質，也不會忽視環境清潔衛生工作，還是會繼續保障人民健康與衛生安全。

他聲稱，門牌稅減少收入後，當局將會在今年開銷上更節省。