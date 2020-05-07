李文材：週一若疫情反彈 政府須立即取消放寬

（吉隆坡7日訊）隨著在有條件行動管制令下，多數領域都獲准復工後，衛生部前副部長李文材說，若在一週後（11日）顯示新冠肺炎確診病例有反彈增加，政府就必須緊急剎車，取消放寬。

根據《透視大馬》報導，李文材認為，政府不能在兩周後，即18日才採取行動，到時已為時已晚。

首相慕尤丁是於5月1日，宣布政府放寬行動管制令，允許多數的領域在上週一（4日）恢復營業。李文材認為，這項決定有些倉促。

應依風險指數復工

報導說，政府應該根據風險指數來讓企業復工，而不是一次過開放。“低風險區先開，然後再讓其他風險的地區逐步復工。”

根據《透視大馬》報導，馬來西亞僱主聯合會執行董事山蘇丁也認為，此舉肯定會對企業的生產力造成影響。

“但問題是，首相已經清楚表明，新冠肺炎還沒真正消除，必須等到疫苗面世，所以在這之前，大家必須互相照顧。”

他說，如果不遵守規則，或在辦公室不保持社交距離，分分鐘或出現新感染群。

“首相已經說了，雖然開放經濟活動，但我們同時還是要照顧大眾和員工的健康。因此我們必須遵守標準作業程序，否則情況會變得更糟糕。”

他補充，如果僱員確診的話，其他有密切接觸的僱員也一律必須被隔離14天，到時僱主必須承擔的成本恐更高。

承擔隔離期費用不合理 日後企業恐不願守令

李文材提醒，新冠肺炎的醫療費用雖然由政府負責，但其他如隔離期間所需的費用，是由企業自行承擔。

“由企業承擔的決定並不合理，也讓人擔心日後會越來越少企業願意配合遵守政府的規定。”

他說，雖然復工是個好消息，但許多企業因不了解標準作業程序，仍保持觀望態度。

李文材也建議衛生部，應該透明化數據，以讓民眾了解病毒的廣泛性。