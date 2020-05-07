民眾衛塞節捐熱血 2小時逾百包

報導：黃秀湘

（亞羅士打7日訊）吉打政府醫院血庫缺血，米都3個非政府組織低調宣傳聯辦捐血運動，不過今天一大清早就有很多民眾踴躍前來排隊捐血，短短2小時內收集逾百包血漿，民眾的愛心讓人感動。

這項捐血運動由新邦瓜拉互助會、米都文華獅子會以及蘇丹娜峇希雅基金會聯辦，於新邦瓜拉新市鎮的SK廣場進行，時間為早上9時至下午5時。

今天活動也遵守衛生局抗疫指南進行，如保持社交距離、戴口罩和雙手噴消毒液等。

醫院缺血要求提早舉辦

新邦瓜拉互助會主席陳巧德受詢說，該互助會常年捐血運動在6月份舉辦，由於政府醫院缺血，並要求該互助會提早在今天舉辦該活動。

他說，由於處在抗疫非常時期，主辦當局這次沒有大事宣傳活動，只是在互助會的社交群組通知此活動，想不到今早就有那麼多民眾踴躍出席，一些人早上8時多前來排隊了。

現場做足防疫措施

馬來西亞國際獅子會308B2區第3專區第10分區主席徐佩詩對本報記者說，院方這次安排增至16張床，驗血和登記處的醫護人員人手增加，他們全身防疫裝備進行工作。

“過去，院方多數安排12張床，驗血和登記處的醫護人員各僅有2或3人工作，這次增至4人。”

她解釋，有意捐血者先外在廣場外排隊，每次限制10人進入廣場內，工作人員站在廣場進入處，為捐血者登記個人資料，測量體溫和雙手噴射消毒液後，方能進入捐血。

她說，該局訂下要籌集150包血漿的目標，如今2小時內已經收集100包了，相信很快就突破目標。

吉打州行政議員陳國耀今早出席該活動說，雖然政府不允許舉辦大型社交活動，卻非常鼓勵舉辦捐血運動。

他解釋，捐血運動要簡單化進行，所有致詞、開幕儀式等省略，直接進入主題。

吉州政府醫院血庫負責醫生伊占說，吉州血庫嚴重缺乏所有血型的血，在行動管制令時期的血液需求量高，而捐血量少，現在又進入齋戒月的需求量季節。

他呼籲，民間各組織能踴躍舉辦捐血運動，有意舉辦單位，可以聯絡院方的熱線04-7746041。