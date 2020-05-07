特朗普：一兩週後公佈 中國是否履行貿易協議

（華盛頓7日訊）美國總統特朗普表示，會在一兩週內報告中國是否正在履行第一階段貿易協議規定的義務。

中美是在今年1月中旬簽署首階段貿易協議。根據協議，中國承諾在未來2年增購總值2000億美元（約8649億令吉）美國商品及服務。特朗普表示，他正密切關注中國是否履行貿易協議，指出雖然中國大額購買美國農產品，但質疑採購數量是否達到協議下購買美國農產品、製成品、能源及服務的承諾，因此會報告這些範疇的採購情況。他說：“他們（中國）知道有協議要遵守，我希望他們能執行協議。他們可能，或者不可能這樣做。”

被問到會否就中國處理疫情的手法，向中國加徵關稅時，特朗普說暫時不想討論。

擬延長豁免關稅一年

美國承諾將與中國就第二階段貿易協議展開談判，以解決政府補貼和棘手的技術轉讓問題，但隨著新冠肺炎疫情爆發，導致美國經濟停擺，有關磋商尚未啟動。

雖然特朗普曾威脅，要就美國因疫症損失對中國加徵新關稅，惟彭博社引述美國貿易代表辦公室（USTR）表示，正考慮將對中國關稅中部分產品的豁免措施，延長最多12個月。美國貿易代表辦公室指，對於可能延長的每項關稅豁免，都將視具體情況進行逐案評估。

此次美國考慮延長的是去年7月豁免的第6批關稅排除清單，將於今年7月9日到期，涵蓋了362種商品，涉及非航空器燃氣輪機部件、離心泵、潛水器、獨立製冰機等。

美擬起草新規 允與華為合訂5G標準

路透社引述知情人士報導，美國商務部正草擬一項新規，容許美國公司與中國華為合作，制定5G網絡的標準，以免美國業界在有關發展被排擠。

報導指，美國商務部去年將華為列入黑名單後，美國科技公司的工程師就停止與華為合作開發有關標準，因為這些公司都不確定旗下員工可以和華為分享哪些技術和資訊。如今業界和美國政府官員都認為，這情況使美國陷入競爭劣勢，因為美國工程師在制定標準的會議中不能發聲，讓華為得到更大的發言權。

僅針對華為 不包括海康威視

有關草案已進入最終審議階段，如果通過，將會再交由另一機構審批，未知需時多久。消息人士指，新規僅針對華為，並不包括其他貿易黑名單中的中國企業，如海康威視等。

美國商務部拒絕置評。華為也拒絕回應。

觀望北京行動 蓬佩奧押後提交香港報告

（華盛頓7日訊）美國國務卿蓬佩奧表示，國務院將押後向國會提交有關評估香港自治情況的報告，以檢視北京在本月22日兩會人大會議召開前，會否對香港採取進一步行動。

美國國會去年底在民主、共和兩黨支持下，通過《香港人權與民主法案》，並由總統特朗普簽署成為法律，國務卿需要每年向國會提交報告，審視香港是否仍有足夠的自治權，享受美國給予特殊待遇，包括獨立關稅區。

蓬佩奧說，華府關注中國政府在全國人大會議的前後，相關的政策是否會對香港採取進一步行動，包括進一步削弱香港的自治。他強調，有關香港的自治，是中國締結與香港協議時候所作的承諾。

籲各國挺台參加WHA

另一方面，蓬佩奧呼籲世界各國，包括歐洲國家，支持台灣以觀察員的身份出席本月18日召開的世界衛生大會（WHA）。

蓬佩奧表示，世衛總幹事譚德塞有權向台灣發出邀請，又指多名前總幹事過往亦這樣做。譚德塞在記者會並無回應，法律顧問代他回答時指，今年大會焦點是討論新冠肺炎疫情，台灣是否參加，是由世衛的194個會員國決定。