著名服裝設計師 防長撞色衣 女婿搭的

（吉隆坡7日訊）國防部高級部長拿督斯里依斯邁沙比利的峇迪裝，最近意外的成為網民的焦點。這些服裝搭配原來是出自其女婿，後者也是本地著名服裝設計師拿督喬維安（Jovian Mandagie）。

喬維安（34歲）接受mStar訪問時說，除了他本身，還有一人，即其岳母拿汀斯里慕哈妮也參與伊斯邁服裝的挑選與構思。

他說，伊斯邁有時甚至不過問，幾乎每個晚上他與岳母都會討論適合伊斯邁的服裝風格。

他說，很多網民喜歡伊斯邁色彩繽紛的服裝，可能有些民眾的心情在行動管制令期間受到影響，但是伊斯邁在記者會上所展示的形象，讓他們沒那麼傷心或憂鬱。

“還有些人會期待伊斯邁的記者會，尤其是星期五、六、日，大家期待看他會穿什麼上衣。”

他說，伊斯邁有別於工作上的認真、沉穩，其服裝打扮喜歡年輕、鮮艷，喜歡嘗試新的風格，有冒險精神，也不害怕嘗試各種顏色的碰撞。

“老實說，如果我和他相較，他更敢於玩顏色。作為女婿，我們蠻常相處在一起。當要逛街時，他首先會想到我，邀請我同行，以咨詢一些服裝風格上的建議。”

喬維安說，目前已為伊斯邁準備了5件上衣，其中3件將在例行記者會上亮相。

他透露伊斯邁其中一間紫色上衣的布料，是國家元首后東姑阿茲莎阿米娜所贈送。

“伊斯邁來自彭亨淡馬魯，所以和彭州王室關系良好。例如他綠色和藍色的襯衫，是彭州王室的紡織布料。

“他最喜歡的上衣，則是來自登嘉樓繽紛多彩、很多人都說很像玫瑰露（Air Sirap）的那件峇迪。他喜歡它的剪裁，與眾不同的圖案、花樣。”