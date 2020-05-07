日落洞巴剎 路邊攤準備8日復工

（檳城7日訊）隨著檳州政府分階段開放各領域復工，檳島4巴剎路邊攤檔，從明日起（5月8日）可以恢復營業了！

檳島市政廳公共衛生及執照常務委員會交替主席鄧智偉及峇都蘭樟區州議員王耶宗一行人，今早在日落洞巴剎外巡察市廳人員重新畫線，確保攤販保持1米的社交距離營業。

鄧智偉說，檳島市政廳是在昨日（6日）批准人潮多的4座巴剎，即日落洞、阿依淡、浮羅池滑及大路後的路邊攤檔，從明日起恢復營業，營業時間從清晨6時至下午2時。

他說，其中日落洞及阿依淡巴剎的路邊檔特別多，前者有118檔，後者134檔。市政廳為此另外安排這兩處巴剎的路邊攤檔業者，每隔一天輪流擺賣，以維持每個攤檔之間保持一公尺的社交距離。

至於大路後巴剎外有80個路邊攤檔，浮羅池滑巴剎66個，則不需要輪流擺賣。峇央峇魯巴剎外的路邊攤檔業者，由於沒有營業執照，不被允許開業。

1天70檔 118檔輪流營業

王耶宗說，日落洞巴剎外的118檔路邊小販，將集中在巴剎正門外的惹蘭本那也（Jalan Penaga）處輪流營業，每天大概只有60至70個攤檔營業。

他說，日落洞巴剎旁的怡保巷（Lorong Ipoh），將暫時關閉，在該處擺賣的路邊檔販，也都將遷移至惹蘭本那也處營業。

王耶宗吁請巴剎小販及顧客合作，戴口罩，勤消毒及維持社交距離標準作業進行交易。