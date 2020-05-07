電動火車人擠人 網民斥只有3吋社交距離

（吉隆坡6日訊）隨著政府從5月4日（週一）落實“有條件行管令”，並放寬許多限制，包括讓大部份行業覆工後，城市服務電動火車（KTM）車廂即出現人擠人的情況，結果，有網民拍下車廂中人擠人的一幕，並將之上傳至網絡後，引來眾多網民炮轟。

社交網站近日流傳一段視頻，顯示電動火車車廂內人擠人的畫面，雖然大部分乘客都佩戴口罩，但彼此之間卻完全沒有保持社交距離。

一名上班族說，他於週三早上約8時許的尖峰時段，從巴當爪哇（Padang Jawa）站搭乘電動火車到梳邦再也（Subang Jaya）站時，發現電動火車車廂裡的乘客並未遵守秩序和保持社交距離的規定，當列車到站時，人群蜂擁擠入列車內，以致車廂出現人擠人的狀態。

“政府要求民眾必須遵守一公尺的安全社交距離，但在該趟從巴生港口（Perlabuhan Klang）往返吉隆坡的列車內，大家的距離卻只有3吋，且車站內外都沒人員駐守以管制人流，若此情況不加以改善，恐會引起第二波疫情！”

馬來亞鐵道公司公關策略主任阿末阿斯里較後證實，當局已看到車廂內人擠人的視頻，並已接到投訴，他指選用3節車廂是導致乘客無法保持社交距離的主要原因。

“根據4日接到投訴，從巴生港口往丹絨馬林的第一個班次的列車是採用3節車廂，上午6時的乘客人數太多，所以才會出現人擠人的現象。”

他說，巴生谷每天有62趟電動火車班次，目前只有一趟出現上述情況，而其他班次都是採用6節車廂，所以乘客人流也受到控制。

“自從政府落實行動管制令，當局已安排每個站的工作人員和輔警為乘客測量體溫和勸告乘客戴口罩。”

6節車廂換3節致人擠人 交通嚴斥違反指南官員

交通部長拿督斯里魏家祥說，針對電動火車出現乘客擁擠一事，交通部已嚴厲譴責造成這項違反行管令衛生指南行為的員工和官員。

他週三發文告指出，馬來亞鐵道公司和交通部將繼續監管公共交通的情況，並確保同樣事情不再發生。

“我們將繼續以乘客和公共交通服務員工的健康和安全作為優先考量。”

他說，交通部接到數項關於一輛從巴生港口出發至丹絨馬林的電動火車，由於在2020年5月5日早上6時17分出現技術性問題而被迫停駛的申訴

“很遺憾的是，所有原本搭乘該6節式車廂的乘客都被轉換至另一輛替代的3節式車廂。原本的6節式車廂已符合衛生部所發出的標準作業程序，並遵守50 %客容量的規定。”

他指出，但上述解決方案卻導致車廂擠滿人，同時也違反了行動管制令，其中一名乘客錄下這個情況後，這段為時約10秒的視頻也迅速在網上廣傳。

他說，馬來亞鐵道公司已承諾將實施更嚴謹的措施以控制人群，包括限制在候車區的人數。

“對此，交通部和馬來亞鐵道公司謹向民眾表示歉意，並提醒大家務必在行管令期間遵守衛生部的衛生指南，包括保持至少1米的社交距離以及在搭乘鐵路和火車前就開始戴上口罩。”