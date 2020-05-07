疫情料持續一兩年 國安會：若爆發有能力應付

（吉隆坡6日訊）國家安全理事會副總監拿督拉茲莫沙阿說，冠病疫情預料會持續多一兩年，而政府已矢言傾全力杜絕新冠病毒的蔓延。

“到了6月中，政府便能鑑定目前所落實的有條件管制令（PKPB）可否奏效，到時是取決於情況是否持續惡化或是已受到管控。”

他相信以前線醫療人員和國家醫療的能力、政府施行的整體措施，加上全民的配合，並實踐社交距離、戴上口罩等生活新常態，我國一定能遏制疫情的擴散。

他週三晚上電視台TV AlHijrah參與主題為“有條件管制令：還沒準備好？”節目時說，在落實有條件管制令期間，萬一確診病例突然爆漲及引發第三波疫情，政府還是有能力應對的。

此外，詢及外界指我國市場糧食供應只夠未來9個月的預測時，拉茲駁斥指這是不正確的說法，尤其是在邁入有條件管制令期間，許多工商領域都復業之後，國家糧食的供應仍然處於安全的水平。

“在每次的跨部門特別會議上，國內貿易及消費事務部長都匯報了每日糧食供應充足的情況，如雞蛋和肉雞等都足夠，然後，政府便交叉審查，即向農業部核實有關糧食的供應量是否充足。”

強制隔離速篩檢方式奏效 從印尼返馬221人皆確診

“衛生部應對疫情的機制，目前已處於最佳的抗疫狀態，包括擁有44所實驗室以快速篩檢樣本，現有樣本篩檢能力已達到每天1萬6300次，而現在使用的快篩試劑的檢測結果在40分鐘後便出爐，不像過去需耗時4天才得知結果。”

國家安全理事會副總監拉茲莫沙阿說，除了採納迅速追踪密切接觸者的篩檢方式，政府也採取對準目標群體的方式，而所進行的健康篩查策略是“一旦檢測結果呈陽性便送入醫院隔離和診治”，就如從印尼返馬的221名大馬學生被強制隔離及篩檢，結果，他們都被證實為確診，並接受治療。

他也以吉隆坡安邦建築工地為例，當局發現數名工人確診後，就馬上逐一追踪其他的密切接觸者，並將他們列為新的感染群及加以隔離，這是最好的抗疫措施。

“假設某地區的確診病例突呈上升趨勢，衛生部將聯合其他執法機構對該區實施加強管制令的措施。”

拉茲說，政府在與其他國家的病例作比較後發現，我國新增病例已從最高的三位數減少至兩位數，而且也成功地在第一、二和三期壓平疫情曲線，加上當時情況也符合世界衛生組織列出的6大因素，所以，政府才決定有條件式的放寬管制令，並落實PKPB。