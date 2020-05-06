4天跨州返工 南北大道車流量料達30輛

（八打靈再也6日訊）南北大道公司預測，使用Gerak Malaysia手機應用程式，於本月7日衛塞節公假起跨州返回工作崗位的南北大道交通流量會超過30萬輛。

該公司董事經理拿督阿茲曼說，南北大道公司十分重視這些大道使用者，在路程上的交通安全與舒適。

他今日發表文告指出，警方在這之前已經透露，使用Gerak Malaysia應用程式的民眾將分階段式返回工作地點，前後共4天，即本月7日首日從吉隆坡出發返回各自目的地，本月8日則輪到滯留柔佛州、霹靂句吉蘭丹的民眾啟程，本月9月輪到吉打、玻璃市、馬六甲、彭亨和檳州的民眾啟程，最後一天則是雪州、森州和登嘉樓的人啟程回程。

他說，自3月18日第一期行管令實施以來，公司就遵循和落實了衛生部發佈的標準作業程序（SOP）。

“由於南北大道收費站所有的加額服務已經暫停，所以所有駕駛人士必須確保本身的一觸即通卡，擁有充足的金額繳付過路費。”

他說，民眾需要遵循警方發布的標準作業程序，以使用大道沿途的休息站，並只允許留在車內休息，必要時則可上洗手間，上廁所也需要維持安全的社交距離。

他說，所有休息站的祈禱室、商店、飲食店也暫時關閉；油站的營業時間是從早上6時至午夜12時。

“南北大道的服務團隊，即24小時運作的巡邏隊員PLUSRONDA也準備好，為民眾提供最佳的服務。任何疑問，民眾可撥1800 88 0000洽詢或跟進社交網推特Twitter PLUSTrafik以獲取最新資訊。”