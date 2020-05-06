禮端：或採快速檢測 返馬呈陰性居家隔離

（八打靈再也6日訊）掌管特別事務的首相署部長拿督斯里莫哈末禮端說，他預料在有條件管制令結束後，國人回國或旅客入境後須到政府安排的地點或酒店隔離14天的模式將有所更改，如在入境時即接受病原抗毒（Antigen）檢測，以便當局能迅速知道檢測結果，好讓檢測結果呈陰性者可居家隔離。

他在RTM節目中演說時披露，即使有條件管制令結束後，大家也要繼續採取新常態的模式，或許可以改變入境者的隔離方式，以便減少政府所需負擔的費用。

“如今約有3萬人已被集中隔離，隔離中心包括99間酒店，費用都由政府承擔，平均每人4000令吉，目前已經耗資約1億3000萬令吉。”

他指出，現在的做法是不論國民還是外國人一入境，即須到政府安排的隔離中心住14天，耗費龐大，因此，政府不時檢討有關條例和標準作業程序（SOP），以便設法減少政府的負擔。

在這項主題為“有條件管制令“國家天災管理機構（NADMA）充滿挑戰時刻所扮演的角色”的座談節目中，他也分享本身曾接受檢測及居家隔離的經驗。

“凡在醫院隔離的人士，只要符合資格便可申請每天100令吉的援助金，這是為了彌補他們在隔離期間失去收入的損失。但不是每個人符合資格，如我就因為居家隔離，而不符合申請資格。”

他也說，這些援助金都是來自政府成立的冠病基金，包括正副部長捐助2個月薪水的資金在內，當中70%讓福利局購買物資，另外30%協助其他方面，包括建立臨時的雪州沙登農業博覽館（MAEPS）低風險冠病隔離與治療中心。

“目前已經撥出12萬令吉給94名被隔離在醫院而失去收入的人士，以及106名冠病死亡病例的71名家屬。”