列加強管制區後接受檢測後 145外勞逃離工地

（吉隆坡6日訊）柏威年大使公關建築工地被列為加強管制區後，約400名建築工人即被限制行動，當中以外勞居多，結果，其中145名外勞在接受檢測後，趁執法員還沒來得及完全封鎖該區域前逃離該處。

英文網媒《大馬自由在線》引述消息指出，柏威年大使公關建築工地是於週二被列為加強管制區，而上述145名外勞是趁著衛生部醫療團隊忙著為當地人提供拭子檢測服務，而警方則忙於封鎖該區時逃離當地。

武吉阿曼刑事調查局總監拿督胡茲週三下午在記者會上披露，落跑的145名外勞都接受新冠病毒檢測程序，且其檢測結果都呈陰性，而警方過後也已找回其中11人。

“警方週二就找回了其中6人，週三再尋獲5人，剩餘的134人還在追踪當中。”

詢及警方會否加強與衛生部的配合，以避免類似情況再度發生的問題時，胡茲說，警方會從中檢討，以確保日後的檢測安排更為嚴謹。

聯邦直轄區部副部長拿督斯里山達拉較後披露，當局已把28名外勞送進醫院就醫，其餘者則被轉移到一所酒店進行嚴格隔離。

他告訴“自由今日大馬”，他等了近1小時，有關承包公司的董事都未前來向他匯報上述課題，令他非常失望。

“我對該公司的不合作態度感到失望。”

山達拉已要求與大馬建築工業發展局（CIDB）召開會議，以助應對該工地外勞逃竄的課題。