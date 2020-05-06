檳民援助配套2.0 檳威門牌稅回扣

（檳城6日訊）為減輕檳州人民在疫情下所面對的衝擊，檳州政府今日推出檳州人民援助配套2.0，撥款總數額為7604萬9421令吉20仙，當中包括為給予檳威兩地門牌稅回扣。

門牌稅回扣預料讓60萬個單位受惠，讓納稅人節省超過4730萬令吉。

檳州首席部長曹觀友今午通過臉書直播宣佈此消息時說，州政府至今已撥出了1億5100萬令吉協助州民面對疫情。

撥款總額逾7000萬

他說，州政府在3月18日管制令之前已宣佈注入2000萬令吉救市，之後於3月25日再宣佈7500萬令吉的檳州人民援助配套。

“今早州行政會議通過了檳州人民援助配套2.0，也這是第二個州內經濟振興計劃。”

“這次援助配套2.0旨在能夠幫助真正有需要的人、刺激本地市場和協助受影響的工商業界。”

金援小販援助漁民

曹觀友說，州政府將給予小販和流動小販現金援助，希望該援助多少可以減輕這些小販的負擔。

他說，儘管漁民和傳統畜牧業者在管制令期間獲允許繼續運作，但疫情和市場低迷依然對本來就過得艱辛的他們帶來生活上的影響。

“因此，州政府將給予5841名A區沿海漁民發放400令吉援助金，以及為250名深海與淺海漁民每人提供保溫箱。州政府也撥款20萬147令吉給988名傳統畜牧業者。”

500元助育兒中心托兒所

曹觀友說，育兒中心、幼兒園和托兒所在疫情期間被迫停止運作，當中有者通過降低或豁免收費來跟顧客分擔成本。

“州政府將給予這些業者500令吉特別援助。這項援助共涉及118間托兒所、62間育兒中心以及465間幼兒園。”

他說，州政府之前在檳州人民援助配套1.0中發出500令吉援助金給導遊，如今將發放500令吉援助金給321名旅遊巴士司機、出租車/豪華德士司機，以及發出300令吉援助金給39名在峇都丁宜經營水上體育活動的業者。

宗教組織禮拜場所明起可運作

曹觀友說，從本月8日（週五）起，宗教組織、禮拜場所和學校的行政辦事處可以開始運作。

他說，檳島市政廳和威省市政廳將發布本月8日起各商業活動可以進行的營業時間。

他也感謝帝億置地捐獻8000片價值1萬2000令吉的口罩予檳州公務員。這批物資由該公司的董事吳燦恆及總經理林福星移交，並由馬來西亞林氏總商會署理總會長林振義見證。