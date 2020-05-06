《般若心經的生活觀》論壇 週六跨國直播開示

（吉隆坡6日訊）您有誦持《心經》嗎？您了解《心經》的涵意嗎？

只有260字的《心經》，是所有佛教經典里最短的一部經，卻包含了人間乃至於浩瀚宇宙的真理；這部很多人朗朗上口的經典，在現實生活中如何影嚮我們？它的智慧如何引領我們在正知正見里生活？我們要如何把《般若心經》體證和應用在生活中？

台佛光山法師將解說

5月9日，來自台灣和馬來西亞的佛光山法師，將以深入淺出的解說，引用星雲大師全集里的《般若心經的生活觀》一書，針對生命的疑慮作出開示。

在冠病疫情仍未平息的今天，雖然大家的行動受到限制，仍無阻閱讀經典、深入求法的心；於是，原訂於每年5月1日在馬來西亞舉行的《星雲大師全集》與人間佛教閱讀研討會，將於5月9日改在線上舉行，當天下午1時20分至5時，大家可在線上參與跨國直播的《般若心經的生活觀》論壇。

活動內容將分為上半場的經典導讀以及下半場的主題論壇，這項活動是由佛光山寺和人間佛教讀書會總部指導，主辦單位是馬來西亞佛光山、新加坡佛光山、佛光山曼穀文教中心以及印尼棉蘭佛光寺。

論壇與談人為佛光山新馬泰印教區總住持覺誠法師、財團法人佛光淨土文教基金會執行長慧知法師，以及人間佛教研究院副院長妙光法師，主持人為人間佛教讀書會總部執行長覺培法師。到時他們將在各自所在地同步上線開示，並與來自台灣、馬來西亞、新加坡、泰國和印尼的參與者在線上互動和回答提問。

覺誠：心經智慧應用在生活

針對該活動，覺誠法師表示，許多人只會念心經，卻不懂得如何以正念、正思維把心經的智慧應用在生活和生命中，他在很久以前，就想要讓更多人深刻了解這部經，才能做到依教奉行。

“目前全球受到疫情的沖擊，許多人無論是在生活或經濟上都受到影嚮，此時此刻更需要安住自己的一顆心來面對生命和生活上的難關；因此，把心經的般若智慧應用在生活上，讓大家有正知、正見和正念，把心安住，是非常需要的。”

“《心經》，講的就是人的心如何造作。一切唯心造，只有把心安住，才能讓自己有好的心情，做對的決定；才能了解自己也了解別人。”

因此，覺誠法師建議首創線上人間佛教閱讀論壇，由法師來講解《般若心經的生活觀》，讓大家體會佛法後，得以解答由心造成的不安和疑慮。

與談人在論壇中，將厘清“般若”與世間的聰明智慧的分別、《般若心經的生活觀》一書里最重要的思想、現代人的困擾是什麼而又如何讓自己的心“遠離顛倒夢想”、如何在難關中“心無罣礙”、“無有恐怖”、如何把這部經典運用在我們的生活當中。

佛法難聞，佛光山在疫情中開創新的閱讀研討會方式，大家切勿錯過如此殊勝的聞法機會，一起參與這場超越時間和空間的空中說法！

有興趣參加者，可預先登入以下網址：

人間佛教讀書會 www.facebook.com/hbreading/

馬來西亞佛光山 www.facebook.com/fgsmy

YouTube直播網址：https://youtu.be/5yL4TyCe1e8