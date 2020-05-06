冠病晚期治療 壯年也易併發症死

（布城6日訊）昨日公佈的第106名死亡病例是一名47歲的大馬男性，他從3月15日進入一所私人醫院，隔日確診後送入雙溪毛糯醫院病逝。針對此事，諾希山說，即使是沒有糖尿病、高血壓、年輕的人患上冠病，如果是第四期才入院治療，也可能因併發症而死亡。

他說，冠病病毒入侵人體後，體內會產生化學物質導致血液濃稠和凝固，如果病毒侵襲血管導致血栓，就會產生併發症。

“如果是腦部血栓會引發中風、心臟血栓則是心臟病，在5月5日病逝的47歲病患則是因為在腎臟發生血栓，導致多重器官功能衰竭。”

他指出，這名病患確實沒有糖尿病、高血壓等，但是從私人醫院被發現冠病確診後轉至政府醫院，已經是第四期了，他被送入加護病房及需要呼吸輔助器支援46天，後因血管壁血栓的併發症而過世。

雪方艙醫院 容納217輕症無症狀病例

諾希山說，今日新增病例最多的州屬或直轄區是吉隆坡22宗、砂拉越11宗、雪州9宗、森美蘭2宗及馬六甲1宗，其他州屬或直轄區沒有新增病例。

他說，在回國的國人中有新增1宗病例、累計334宗；雪州雙溪鐳感染群新增3宗、累計161宗、127人已經痊癒出院；古晉醫護人員感染群新增2宗、累計60宗；森州不叻士（Pedas）感染群新增2宗、累計8宗。

他指出，截至5月5日，雪州沙登農業博覽館（MAEPS）改造的“MAEPS低風險冠病隔離與治療中心”已經容納了217宗輕症或無症狀的冠病病例，其中65人已經出院，還有152人留院治療以及7人被送回醫院繼續治療。

他說，該中心有604張病床，從吉隆坡中央醫院、雙溪毛糯醫院、雙溪毛糯衛生部培訓中心、聯邦直轄區吉隆坡、布城和森美蘭衛生局接收穩定的病患。

“因此，吉隆坡中央醫院能夠恢復大多數服務，例如手術。”

他說，目前該中心有212名醫護人員，包括3名專科醫生、34名醫生、90名護士、21名藥劑師和8名X光師、9名實驗室的技術員、9名負責膳食的工作人員、兩名輔導員及36名各類工作人員。

“他們來自衛生部總部及各州衛生局、衛生部的醫院、軍事醫院、大學醫院及志願人士。”

他指出，該中心也有一支負責心理及輔導的團隊，為病患和醫護人員提供情緒、心理和精神層面的支援服務。

“該中心採用衛生部開發的[email protected]系統，以電子化方式管理病床，包括藥物、節食管理、X光和藥物樣本，也採用CPRC系統收集數據，更加準確及先進。”