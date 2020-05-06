統計局調查：半數獲3種援助 96.8%人經濟配套中受惠

（布城6日訊）根據統計局第二輪線上調查，96.8%受訪者從關懷人民刺激經濟配套（PRIHATIN）中受惠。

統計局於4月10至24日針對新冠肺炎疫情對經濟和個人影嚮展開線上調查，有4萬1386人參與調查，其中68.2%受訪者從經濟配套中獲得3種援助，13.9%受惠於2項援助及17.9%獲得一項援助。

統計局總監拿督斯里莫哈末烏茲爾指出，報告中所提呈的分析涵蓋個人對經濟、就業、生活糢式及教育提出看法。

他於今日發文告說，70.1%受訪者認為經濟配套有效，因為可以減輕財務負擔，而9.1%受訪者認為它有效全面消除行動管制令實施期間所面對的財務負擔。

應優先重視健康性命

“在面對疫情，90.9%受訪者認為，應優先重視健康和性命，收入（4.6%）及恢複正常生活（4.5%）。”

與此同時，96.1%受訪者滿意政府在抗疫期間提供的醫療設施和醫務人員。

“整體上，疫情已影嚮96.3%受訪者的生活方式，92.9%受訪者準備在行管令結束後採納新生活方式。”

在教育方面，54.5%受訪者認為線上教學的網速中等。

烏茲爾指出，大部分教育機構都推出線上教學，研究發現67.5%受訪者或孩子在行管令期間每天花費1至5小時參與線上教學。

他說，46.3%受訪者認為上午7時至中午12時的線上教學網速比較快。

他希望這項調查結果可以協助政府和人民克服疫情對經濟及生活的影嚮。

他提醒，這項分析是針對受訪者，不代表全民觀點，因此必須謹慎評估，它不是官方統計數據。

完整報告可在統計局網站www.dosm.gov.my，或臉書、推特及[email protected]查閱。