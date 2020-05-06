水電工 裝修業On了

（布城6日訊）國防部高級部長拿督斯里依斯邁沙比利表示，獲準從城市返鄉接載滯留鄉下孩子的人士，可以鄉下逗留一、兩天，隨後再依據警方所擬定的時間表返回城市，不過，必須先通過 GERAK MLAYSIA手機應用程序說明及報備回程日期。

他也提醒任何獲準從鄉下返回工作城市或者回鄉接載孩子的人士，必須自備食物，因為大道的休息站只會開放廁所，所有的食攤將不會開放。

“對於在進行齋戒的穆斯林，大道休息站的祈禱室也都不會開放，所有獲得批準上路的駕車人士都只能採取‘直驅’的方式返城市或去接載孩子，不能沿途隨意停留。”

食攤關閉油站營業

他說，大道的油站將會從上午6時開放至午夜12時，因此不用擔心添油的問題。

依斯邁沙比利是在出席了行動管制令跨部門會議後，通過直播記者會如此披露。

他說，政府是鼓勵回鄉去接載滯留在鄉下的孩子的家長盡可能同一天來回，但有些路途過於遙遠，他們可以通過GERAK MALAYSIA說明原因及報備回程日期後，在鄉下逗留一、兩天，然後再依據時間表返回城市。

“就如回彭亨，政府規定吉隆坡的跨州日期是明天（7日），而彭亨州的跨州移動日為周六（9日），那回彭亨接孩子的人士可以在彭亨逗留2天才返回吉隆坡。”

他說，GERAK MALAYSIA已所規定的跨州移動時間表從明日（7日）開始至周日（10日）一共4天，明日是吉隆坡出發，8日為霹靂、柔佛和吉蘭丹的出發日期、9日是玻璃市、吉打、檳城、馬六甲和彭亨、10日則是雪蘭莪、森美蘭和登嘉樓。

他說，在這個跨州移動時間段，所有大道休息站不會提供食物，非穆斯林人士若路途遙遠，必須自備食物。大道休息站也僅是開放廁所，並每次一車只能一時間一人上廁所。

禁下車四處走動

他說，駕車人士可以在休息站內停車休息，但不能下車走動。執法人員將會在各大道駐守，確保民眾遵守SOP。

另一方面，依邁沙比利說，配合有條件行動管制令（PKPB）成立的特工隊昨日檢查1萬7728間商店，並給予沒有遵守標準作業程序（SOP）的業者勸告。

他說，一如之前所宣布，政府在現階段僅是對沒有遵守SOP的業者和人士勸告，隨後若還是再犯才給予警告，並在最後才會採取法律行動。

他說，警方率領的特工隊昨天除了檢查商店，也在全國檢查了1057間商場、1743間餐館及598間工廠。 特工隊也檢查了325個車站、37個水上運輸站及12個航空站，並檢查了9059輛私人車輛及1145輛公共交通工具。

“特工隊也檢查了546間公共巴剎、927個膜拜場所、298個休閑場所及108個建築工地。”

另外，他說，截至5月5日，全國245所隔離中心已操作，共1萬7107人正接受強制隔離。

“昨天共有350大馬人返國，並接受強制隔，而從4月3日起，共有2萬9026名大馬人從國外回來後接受強制隔離；從4月17日，1萬7647人已結束為期14天的隔離。”

禁外國人入境政策不變

詢及印尼亞航將在18日重啟從印尼飛往吉隆坡與新山的國際航班，是否意味著政府將會重新開放邊境管制時，依斯邁強烈否認政府將會在當日重開邊境的說法，指政府至今依然維持禁止外國人入境的政策，沒有改變。

他說，政府允許航空公司提供從外國承載國民返國的航班服務，國民返國後依然得接受14天隔離觀察，若班機上有外國人，將會被禁止入境。

“我才與亞航溝通，他們否認有這樣的航班，沒有是最好，如果有，外國人是絕對不允許入境的。他們可以從外國載返國民，但也會被隔離14天，這是現有的政策，沒有改變，外國人不可以來，亞航須遵守政府政策。”

杜絕外勞逃離隔離中心 國安會重檢作業方式

依斯邁沙比利說，國家安全理事會將會檢討現有的作業方式，杜絕再次發生外勞從隔離中心潛逃的事件。

他說，過去也曾發生外勞從雪蘭莪敏申組屋的特別管制區內逃跑案例，但警方都能成功追捕他們，因此他說政府將會檢討現有的作業方式，追捕他們之餘也會檢查現有的保安措施。

當店徵利息不超過2% 合理

依斯邁沙比利說，政府知道在有條件管制期首日，有大批人群前往當店一事，並指只要當店所徵收的利息不超過2%，都是合理的。

“我被告知當店的利息不可超過2%，若不超過，這是被允許的，但如果超過2%，就可以向房地部投訴。”

依斯邁沙比利也解釋，政府從未在任何階段的管制令期間，禁止一切與民生相關的維修工作，如更換電線、維修水管等，甚至允許電話與電訊網絡公司照常操作。

因此，他說包括由屋主或租戶要在分層地契的組屋里所進行的裝修工作，也是被允許的。

推事決定違令刑罰

依斯邁沙比利強調，任何因違反行動管制令而被控上法庭的案件，包括法官宣判比最高刑罰更低罰款的案件，政府都沒有干預，完全是推事本身的決定。

昨日，前副首相兼巫統主席拿督斯里阿末扎希長女拿督努魯希達雅與丈夫賽夫尼占因違反行動管制令被控上庭，兩人認罪，法官宣判兩人罰款800令吉。

針對媒體詢問同樣是違反行動管制令，但為何罰款額有差別，依斯邁沙比利解釋，法令闡明刑罰為不超過1000令吉，因此法官本身有權定下罰款數額。

“在這個民主國家，我們的司法是獨立的，政府沒有對被控上法庭的案件插手。”

“刑罰是法庭決定的，政府沒有插手。”

可裝修屋子

依斯邁沙比利也解釋，政府從未在任何階段的管制令期間，禁止一切與民生相關的維修工作，如更換電線、維修水管等，甚至允許電話與電訊網絡公司照常操作。

因此，他說包括由屋主或租戶要在分層地契的組屋里所進行的裝修工作，也是被允許的。

若地區確診大增 將實施行政式管制

國防部高級部長拿督斯里依斯邁沙比利表示，政府在有條件行動管制令（PKPB）期間允許大部分領域復工及放寬行動管制，若這段期間有地區的冠病確診病例大幅度增加，政府將會在相關地區實施行政式行動管制令（PKP secara Pentadbiran）。

他舉例，八打靈縣主要是因為大城堡及班底谷的確診病例較多而成為“長期紅區”，在PKPB期間，政府會將重心放在這兩個小區，如果小區疫情惡化，那麼政府會在小區加強管制。

“政府時刻觀察各區每天的確診病例數據，我們現在的重心在於目標地區，過去八打靈縣被視為紅區因為縣內有2區，也就是大城堡和班底谷導致八打靈縣成為‘長期紅區’；但是我們的重心已經跟以前不一樣，不是整個八打靈縣，而是我們鑒定的（目標）地區。”

“如果（確診病例）激增，我們將會在實行加強行動管制令（PKPD）前，先實行行政式行動管制令，就像我們在秋傑路的做法一樣。”

他在首相署的記者會上也說，目前實施行政式行動管制令的秋傑路若冠病確診病例再進一步增加，政府才會封鎖該區，也就是實行PKPD。

依斯邁沙比利強調，在PKPB期間，政府將根據地區及感染群設定須重點關注及管制的目標地區或群體。

他說，外勞也是政府的目標群體之一，政府目前會先與冠病確診病例有過接觸的外勞展開相關工作。

另外，依斯邁沙比利表示，雖然在有條件行動管制令下（PKPB）路障已減少，但大馬國防衛隊，也就是軍方仍在設路障工作上繼續協助警方。

在邊境管制方面，他強調軍方不只會在入境點把關，也不會放過被視為“老鼠洞”的非法入境點。