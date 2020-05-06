目前在消毒 北馬托兒所料週一重開

（檳城6日訊）婦女、家庭和社區發展部已在本月2日發出通函，允許國內托兒所與安親班在本月4日重開，但大部份位於檳城、吉打與玻璃市的托兒所業者至今仍未重開，托兒所目前著重在消毒工作，預料下週一才正式啟動。

檳州幼兒園教師公會主席黃織萍證實，該公會已在本月2日接獲政府的上述通知，但基於檳州不跟隨聯邦政府的有條件管制政策，因此州內托兒所目前只能進行消毒與清理工作。

幼兒園仍不能復課

她說，一旦州政府於本月8日作進一步宣佈，同時於本月9日與檳州婦女及家庭發展、性別包容及非伊斯蘭宗教委員會主席章瑛開會後，就可確定托兒所重開的程序。

她今日接受光明日報訪問時指出，幼兒園隸屬教育部管轄，即使托兒所與安親班近日內獲允重開，幼兒園仍不能復課，須等教育部進一步宣佈復課日期。

“國家安全理事會已擬出托兒所與安親班的新冠肺炎安全指南，一旦重開業者須嚴格執行上述指南。”

他指出，全國兒童早期療育執委會（NECIC）也已擬出托兒所社交距離指南，該會要求托兒所職員與家長簽署一份健康法定聲明書，以確定家長、監護人及孩子在近期內都不曾到過國外或曾與冠病確診者接觸。

黃織萍深信州內托兒擁有足夠空間為孩子保持社交距離，也會每天為孩子量體溫，且托兒所內的設備包括桌椅等都會每天消毒。

“根據指南，家長只允許放孩子在托兒所門外，其他訪客則被嚴禁入內。”

她強調，家長每天需為孩子準備2個口罩，教職員與孩子需全天戴口罩。她說，政府的SOP非常嚴格，業者須遵循，否則若有人染疫將被勒令關閉停業。

由於社會保險機構有提供免費冠病檢驗服務，她希望業者安排所有教職員到指定檢驗中心檢測，讓家長安心把孩子送到托兒所。

溫碧鳳：州政府已准重開 吉玻托兒所仍需時消毒

吉玻幼兒園教師公會主席溫碧鳳指出，吉打與玻州政府已允許托兒所重開，但大部份業者選擇在下週一才重開，主要需時間進行全面性的消毒工作。

她指出，很多家長已返回工作崗位也希望托兒所盡快重開，但為安全起見，業者需對玩具、書本、餐具桌椅等消毒。福利局官員會隨時登門臨檢，希望業者按照制定的指南來行事。