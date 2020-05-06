抗疫尚未全贏 大家仍需加油 後管制期擁抱新常態

（北馬6日訊）50多天的行動管制即將過去，大家還好嗎？

因為一場肆虐全球的新冠肺炎疫情，我國自3月18日起全國進入行動管制期，人人都被要求留在家中以阻病毒蔓延，這才驚覺能夠走在陽光底下或出來晒晒月亮，這種以往在日常生活中再簡單不過的自由生活，原來是如此可貴！

隨著聯邦政府日前宣布從504開始，行動管制令轉為有條件行動管制令，雖各州在執行上不盡相同，但許多限制和禁令已逐步解除。

珍惜自由不忘自律

後管制期，馬路不再寂寞，車輛已有來有往，證明外出辦事或上班工作的人們多了，受限制、乖乖留在家中的日子快過去，過去日常生活“享有”的自由也一點點慢慢回來。

雖還未完全“開放”，但已有人開始“蠢蠢欲動”，甚至一些已開始行動，路上偶會見慢步者、遛狗者、運動騎腳車或跑步者。

自由簡單生活得來不易，但可別忘了這場抗疫戰還未完結，當再次擁抱自由之時且珍惜且自律。生活是回不到過去，改變是必有之，就讓大家一起以“心常態”來應對“新常態”，一起為彼此加油好好生活。

【檳城】各行業分階運作

在檳島，隨著508各領域復工在即，路上再見不到阿兵哥站崗蹤影、警方路障也撤了、晚上10點之後禁止出門的禁令解除、現已可自由行動，不再有時限及範圍移動限令，雖仍不許跨州，但自由已多了一些些。

在威省區內車流量明增加，市民也逐漸恢復日常生活步伐。

一些商業區的停車位停滿車輛，零件批發商也開始恢復營業、修車店也有不少顧客、渡輪收費站前的警軍路障已撤走、一些復工的工廠也安排員工到有提供檢測的醫療診所進行檢測等。

運輸業也重新投入服務 ，各貨櫃碼頭都出現許多貨櫃羅里出出入入，以載送進出口貨物到目的地。

【吉打】首日復工現車龍

在吉州，州內很多商業活動在停頓49天後重新開工，市區多條要道車流量多了，首日復工的市民一大早就塞在車龍中。不過，市區多條要道在行管令期間封路至今仍未解除，僅有部分道路解封，以致數條道路今早出現交通緩慢情況。

吉州大臣拿督斯里慕克力昨午宣布今日起執行有條件行動管制令，不過基於明天至本月9日是一連3天為衛塞節假期和週休，所以很多業者都不在今天復工，直接等到本週日才開工。

亞羅士打城市轉型中心（UTC）仍暫停運作，該中心工作人員透露，該中心會在第四階段行動管制令結束後的13日才運作。

至於公共巴剎外的露天小販，也還不能開檔營業，要等到市政廳近日公布露天小販營業的標準作業程序後才允許營業。

【玻璃市】市面恢復活絡

玻州政府是在昨日宣布全面跟隨聯邦政府實施有條件行動管制令，州內各經濟領域今日開始恢复昔日人潮，車流量也增加很多，不過多數食肆堅持不開放堂食。

據皇冠區華人飲食中心不少小販與新路華人新村食肆業主告知，雖然有意開放堂食，不過因多數食客選擇外帶，部分食肆都索性暫時不開放堂食。

玻州警方昨日撤除州內的路障後，路上交通開始繁忙，尤其進入加央市區的道路，車流量增加很多，各銀行、巴剎、齋戒小販區及超市也湧現人潮。

加央打石山休閒公園及玻璃市河畔跑道在昨日開放後，不少民眾也紛紛前往跑步，不過為了避免運動者近距離接触或群聚，目前只開放單向跑步路線，並安排人手駐守，該處的游樂場設施也繼續關閉。

雖然政府已解除晚間10時後不可出門的限制，不過州內各街道在晚上8時后已陷入一片寂靜，居民似乎已習慣留在家中。