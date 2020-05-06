行管期無人幹擾 波德申海灘海龜蛋變多

（波德申6日訊）海龜繁殖季節遇上行管期，卻無阻海龜如期到波德申海灘產卵。由於整個海灘無人幹擾，讓海龜順利產卵，海龜卵竊案減少，以致今年的產量非常理想。

據悉，波德申海灘每年3至10月都吸引海龜上岸孵卵，不排除今年適逢遇上行動管制令，整個海灘少了游客，讓海龜蛋免於被竊走，漁業局日前就收集到228顆海龜卵。

森州漁業局局長哈利米指出，當時是在昨天發現110顆海龜卵後，今日再度在海灘周圍收集到118顆海龜卵。

“如果行動管制令持續下去，游客數量減少，海灘繼續維持清靜氣氛，預計今年的海龜產卵量將比往年更多。”

他說，很多人不知道，其實波德申海岸也是海龜的棲息地，海龜每年都會在固定季節上岸繁殖，通常它們選擇產卵的地點，會選擇在丹絨端海灘附近。

“但是，相信今年因為海灘沒有活動進行，海龜也變得更大膽，開始進入之前不曾到過的沿海地區產卵。”

他指出，當局將把收集到的海龜卵，送往波德申觀賞魚水族館進行保護，同時，他也促請民眾，切勿在這段期間，打擾海龜孵卵，甚至偷取海龜蛋。

他提醒，若任何人抵觸違法事情，將會抵觸1985年森美蘭漁業法令及1976年漁業保護（海龜和卵子）條例。

哈利米補充，若民眾發現受傷或垂死的海龜，可聯絡森美蘭漁業局，以讓當局採取進一步行動。