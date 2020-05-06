隔離期回鄉奔喪 孝女穿防護衣拜別亡父

（峇株巴轄6日訊）在新加坡工作的女工程師接獲父親病逝的噩耗後，立刻放下工作回國接受隔離，今早在前線人員護送下，身穿防護衣，戴上面罩、口罩及鞋罩，從新山趕返永平老家奔喪，送父親最後一程。

家住永平南方花園的孝女黃秋坪（30歲，半導體制造業工程師），已在新加坡工作5年。她於昨日回到新山接受14天隔離，並獲當局通融回鄉奔喪。

由於新加坡已實施阻斷措施，所以她在隔離期結束後，還必須等到6月1日解封過後，才能重返新加坡上班。

黃秋坪今早在兩名前線人員護送下，從新山一家作為隔離中心的酒店出發，於早上8時30分左右抵達設在永平住家的靈堂。

雖然獲得通融，但當局仍限定她必須在3小時內回到隔離中心，所以她只能逗留短短半小時，在道士陪同下完成封棺儀式、繞棺儀式及祭拜儀式，過後便返回新山。

黃秋坪的父親黃聿健（62歲，建築業者）於5月4日淩晨2時10分過世，留下妻子陳秀玉（62歲）及一對兒女，即黃秋坪及弟弟黃順源（28歲）。

接觸過物品須消毒

黃秋坪今早祭拜父親時，全程都遵守當局的防疫條規，除了穿上全副防護裝備及保持社交距離，凡是她接觸過的物品如椅子等，都必須立刻帶走進行消毒。

此外，她在酒店接受隔離及今早乘車回家奔喪時，都一律禁止開冷氣，以免增加染病的風險。

黃秋坪也感謝士都蘭區州議員曾笳恩與助理、永平區州議員周碧珠及前線人員的協助，讓她能夠完成送父親最後一程的心願。