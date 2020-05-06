瑞德西韋到手 參與世衛計劃 雙溪毛糯醫院試藥

（吉隆坡6日訊）雙溪毛糯醫院內科專家韋再也登醫生說，該醫院於今日獲得被視為新冠肺炎病毒治療藥之一的瑞德西韋（Remdesivir），並將在世界衛生組織啟動的“團結”臨床試驗（SOLIDARITY trial）測試療效。

馬來西亞是參與“團結”臨床試驗的國家之一，與世界各國專家共同測試包括瑞德西韋等數種治療新冠肺炎藥物的療效。

韋再也登在其推文附上瑞德西韋的照片，還寫上“終於在馬來西亞了！”，興奮之情畢露無遺。

“瑞德西韋被視為是治療冠病的特效藥之一（還在全球進行實驗中），我們也將用在世界衛生組織的‘團結’臨床試驗，一切結果都將以醫學根據為準。”

世界衛生組織及合作夥伴發起的“團結”國際臨床試驗，旨在同心協力找到有效治療新冠肺炎的方法。這項試驗將4種治療方案與標準護理進行比較，以評估它們治療新冠肺炎的有效性。

為了能夠快速發現是否有任何藥物能夠減緩疾病進展或提高存活率，“團結”試驗在多個國家招募患者，世界衛生組織告誡醫生和醫學會，在還沒有足夠證據前，不要自作主張對患者使用新藥，或使用這些未經證實的藥物。

較早前，《金融時報》引用世界衛生組織意外發布的草稿文件報道，指美國生物製藥商──吉立亞醫藥公司針對新冠肺炎的實驗性藥物，在首次隨機臨床試驗失敗。

根據報道，中國的試驗則顯示，瑞德西韋未能改善患者病情，或降低血液中病原體的存在。

報道指研究人員針對237名患者中的158人施用瑞德西韋，並與另外79人對照。這種藥物顯示會讓一些患者產生嚴重副作用，有18名患者被排除使用這種藥物。