孩子下廚在家慶母親節 多得管制令才能陪媽媽

報導:沈美婉

（檳城6日訊）雖母親節（10日）落在有條件行動管制令期間，一家人沒辦法外出聚餐，但不妨礙一些孩子親自下廚，甚至長期與母親分隔兩地的孩子，更受益於管制令可好好與母親在家歡慶一番。

從事銷售員的鄔偉權（28歲）接受《光明日報》說，由於之前工作的關係，所以長期與母親分隔兩地。

“今年的母親節也比較不一樣，因管制令返回家鄉，反讓我可以和母親待在一起，甚至歡慶許久沒有歡慶的母親節。”

他計劃，在母親節當日將購買一個小蛋糕與母親歡慶。

為母親烘司康餅

從事市場經理的柯詩萍（36歲）說，以往慶祝母親節，她為了方便都會帶母親外出吃一餐，而今年受管制令影響，反而讓她有機會親自下廚，烹飪母親最喜歡的食物。

她說，雖然在管制令期間都會自己下廚解決三餐，但母親節當天，她已計劃弄個下午茶和母親最愛吃的司康餅。

從事財務規劃的蔡良鍇（34歲）認為，每天陪伴在母親身邊，已是很幸福的事。由於今年無法外出吃一餐，他就會親自下廚。

“我會自己煮一頓豐富的晚餐給家人，一起慶祝母親節。”

花店推實惠配套

花店在有條件管制令下可以營業，及時搭上母親節列車。

Bee Sweet花店老闆藍嘉玲接受《光明日報》訪問時說，母親節前夕營業，該花店得以推出實惠又經濟的母親節禮品，如曲奇餅、鈔票、咖啡、麵類、蔬菜和草莓配套，不失送禮意義，也能兼顧顧客的荷包。

“這些配套價格約100令吉至200令吉，讓顧客可負擔外，收禮者也開心因畢竟都是實惠的物品。”

她說，在有選擇之下，不會鼓勵顧客購買花束送禮，因有些花受疫情影響而產量少，如比較漂亮花品玫瑰和滿天星等。

經營花店11年的她說，即使來臨8日能復工，但她相信花店的生意也不多，因行情不好會降低預算，或改送其他禮品。同時，開幕典禮活動也相信不會有，所以花店也需要作出改變。

紛紛訂製鈔票花

來自新邦安拔智藝鮮花禮品店老闆湯美芬說，目前已接獲不少母親節訂單，而大部分以鈔票花束為主。

，“在非常時間，或許送鈔票花束來的實際。”

從事花藝16年的她說，在疫情當前和行動管制下，也令花店業者面對困難，需要改變思維和創新。

“一開始時會很擔心，因為鮮花都不能從金馬崙運下來。因此，想到自己懂得包裝，也不一定只是包裝花束，可以包裝其他實用物品。”

在求新的時代，她今年也推出水果花茶禮盒的配套，作為疫情送禮也是一個不錯選擇。