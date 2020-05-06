美單日增2萬宗過千死 特朗普堅持重啟經濟

（華盛頓6日訊）美國疫情仍然嚴重，單日新增超過2萬宗確診個案，超過1千人死亡。雖然紐約的疫情有見頂回落跡象，但其他州份在解除社交禁令後，感染數字回升。專家認為，並非增加檢測所致，而是受感染人數正在上升。

總統特朗普一個多月來首度離開華盛頓，透露他正籌備第二階段防控計劃，包括解散白宮應對疫情的工作組。他說，封城令是他做的最錯決定，即使有更多人受感染，甚至死亡，他都仍然決定重啟經濟活動，認為疫情始終會渡過。

特朗普到亞利桑那州視察一間口罩生產廠，雖然有戴上護目鏡，但他與隨行官員都無戴口罩，此舉讓他遭來CNN等各界批評。特朗普讚揚廠房生產的N95口罩質素很好，不像其他國家對外運送的劣質口罩。

特朗普接受報章專訪時，再度批評中國未有阻止病毒擴散，但澄清之前指病毒來自武漢，並非指武漢的實驗室，而是指病毒源自武漢，又相信中方並非意圖令病毒外洩，未來將會發表報告，詳細說明病毒起源。

英死亡人數冠歐洲

另一方面，英國再多693人死於新型冠狀病毒，累計增至29427人死亡，超越意大利，成為歐洲死亡人數最多的國家，在全球就僅次於美國排第二。過去一日新增4406人確診，總數達19萬4000多宗，在全球排第四。主持疫情記者會的外相藍韜文說，星期一合共為8.4萬人進行病毒檢測，今個月以來都未曾達到當局每日10萬次檢測的目標。

被問到足球比賽能否在下月恢復，藍韜文說體育比賽能夠振奮人心，政府正同體育團體舉行具建設性的會面商討，但他強調一切都要基於安全，運動比賽可能要閉門進行。另外，英格蘭男子足球代表隊，宣布將球員的出場費捐給國民保健署。