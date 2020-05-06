研究冠病有大發現 華裔科學家遇害

（華盛頓5日訊）美國媒體報導，賓州一名華裔醫學研究人員週末被發現遭殺害，陳屍匹茲堡地區家中，他所服務的學校稱，劉彬（Bing Liu，譯音）對冠病病毒研究接近“非常重大發現”。

哥倫比亞廣播公司（CBS）匹茲堡分支KDKA報導，37歲的劉彬在賓州羅斯鎮（Ross Township）的家中遇害，頭部和頸部和軀體都有致命鎗傷。

報導說，另一名男子陳屍在附近車子裡，疑似自轟頭部致死。警方表示，這名男子認識劉彬，他們研判這是一起謀殺自殺案，警方不認為有在逃兇嫌。

匹茲堡大學醫學院（University of Pittsburgh School of Medicine）昨天向KDKA表示，劉彬是學校的研究助理教授。

匹茲堡大學醫學院網站表示，劉彬於5月2日過世，並稱：“劉彬在解構新型冠狀病毒感染的細胞機制及並發症的細胞基礎研究，瀕臨非常重大發現。我們將努力完成他的研究，以對他的傑出科學表現致敬。”

目前尚不清楚劉彬正進行何種研究計劃。但匹茲堡大學醫學院研究人員4月在同行評審期刊EBioMedicine發表一篇論文指出，一種可能的冠病疫苗已經在老鼠實驗證明有效。

研究人員還說，一旦獲聯邦政府核准，他們打算就這款名為PittCoVacc疫苗展開人體試驗。