沙遵守行管令至512 首長：勿重經濟輕生命

（亞庇5日訊）沙巴州首長拿督斯里沙菲益強調，沙巴州政府的立場不變，依然會遵守首相丹斯里慕尤丁宣布的第四階段行動管制令期限，即到5月12日；他也奉勸聯邦高級部長，疫情當前不是爭論“誰有權、誰沒權”的時候，更不要重經濟輕生命。

他周二在武吉巴登親善醫院接收3方移交的醫療物資後受訪時重申，首相宣布延長行管令至5月12日，行管令依舊具效，而州政府的作用，便是執行與維持聯邦政府的指令，所以聯邦高級部長不能指責州政府不遵守聯邦的指令。

“1988年傳染病預防和控制法令（342法令）闡明，政府必須先保障人們的性命安全，所以州政府把人民的性命安全放在首位，接<7740>振興經濟。”

詢及聯邦貿工部高級部長拿督斯里阿茲敏阿里促州政府配合聯邦覆工措施時，沙菲益直言，不單單是州政府，許多企業和商家仍對聯邦突然宣布覆工感到憂慮，畢竟性命攸關，經濟可以覆蘇，但人命沒了就無法覆活。

“沙巴作為一個旅遊州，在中國爆发疫情後，州政府果斷地暫停所有中國直飛沙巴的航班，所以沙巴沒直接受中國疫情影響，但病毒還是通過其他管道來到沙巴。”

他強調，沙巴州政府並非不重視經濟，為了不讓經濟完全陷入停頓，州政府早已啟動各種振興經濟模式，也為民為中小型企業提供輔助方案。

“沙巴州政府並不是沒有放寬行管令，而是持續地、逐步地開放，並計劃在5月12日第四階段行管期結束後，宣布各個領域逐步覆工的標準作業程序，尤其是食品安全和交通運輸這部分。

沙菲益質問高級部長 為何不事先征詢各州意見

沙菲益反問聯邦高級部長，為何在召開會議討論與決定某些事項前，不能先征詢各州政府的意見？

“以致州政府得通過第三方，即電視台或其他媒體直播節目，才知道聯邦的決定。”

他認為，就連美國總統特朗普都會先征詢各州政府的意見，而他本身也早在首次國家安全理事會上要求聯邦與州政府協調，若州政府的代表無法到西馬出席會議，便以視訊參與會議，好讓州政府“早知”聯邦的想法。

“不是今天決定明天宣布，州政府就必須馬上遵守，一點事前準備都沒有。”

他認為必須先征詢州政府的意見，看看各州能不能應付，環境允許與否。

“現在不是爭論誰有權、誰沒權，我們都應以拯救國家為最大前提，並保障人命，挽救經濟。”

“我們可以馬上覆工，恢覆本地市場運作，但試問國際市場準備好了嗎？我們要如何刺激消費，如何出口貨品？”

他認為，由於疫情的關系，我們必須深入探討各領域的作業方式，制定好標準作業程序，讓業者有足夠時間準備，一步步解封才是最好的方式。