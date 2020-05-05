憲法專家：雙方各有憲賦權力 聯邦 州政府 應共商政策

（吉隆坡5日訊）隨著我國多個州屬拒絕全面遵守首相丹斯里慕尤丁於上周宣布的“有條件行動管制令”的規定，馬來亞大學法學院教授兼憲法專家拿督賽沙林法魯齊說，基於聯邦政府（中央）與州政府（地方）在公共衛生、衛生設施和疾病防範的領域各有憲賦的權力，因此，在制定對抗冠病的政策和策略時，聯邦政府最好能與各州的州政府，包括由反對黨控制的州屬的州政府一同制定一套行動計劃。

“在作決策之前一起商議，那是民主應有的必要條件。只有讓人民參與決定，人民才會尊重有關決定。”

他指出，若聯邦和州屬的關系因這嚴肅的課題而破裂，那麽，或許只剩下唯一的法律手段，即在憲法第150(1)條文下宣布緊急狀態，將聯邦和州屬的一切政策與計劃，盡皆歸由聯邦管控。

“但願這項手段能免則免。”

針對我國近日出現的“聯邦政府和多州政府不同調也不同步”的情況，他周二為《南洋商報》撰文分析個中情況。

他說，我國目前出現奇特的法律狀況，為了應對冠病危機，聯邦政府實施了導致經濟癱瘓但卻有必要的行動管制令，以對抗新冠病毒疫情的擴散。

“如今，中央政府（有些人說是未經咨詢）有意放寬限制，但卻遭到數州政府的挑戰，因後者希望之前執行的行管令獲得持續。這些州政權也堅持繼續落實之前的行管令。若警方等聯邦機構拒與州政府合作，那麽，各州政府又該如何實施各自的命令？”

他認為，依據我國的憲法，雖然有關衛生、醫院和藥房的管治權力屬於聯邦政府，但在公共衛生、衛生設施和疾病防範領域的領域，聯邦政府及州政府卻共同擁有管轄權。

“雖然州法律沒有注明這一點，但當局卻無法阻止各州訂立公共衛生法，哪怕是聯邦法律已涵蓋了這議題，且將使得州屬的立法行為徒勞無功。”

不過，他說，在憲法第75條文下，若聯邦和州法律之間出現差異，則須以對聯邦法有利的方式解決。

“在憲法第81條文下，各州行使政權的方式，也應確保遵從並適用於該州的任何聯邦法，以便不妨礙或侵害聯邦行使其行政權。”

“從以上可知，包括沙巴和砂拉越在內的所有州屬，都受到聯邦國會就衛生和疾病議題所訂法律的約束。這些法律是‘1988年傳染病控制及防範法令（342法令）’及其多種衍生立法，包括2020年傳染病控制及防範法令（地方傳染病措施）。”

他指出，聯邦政府也在受到爭議的情況下援引了2016年國家安全理事會法令[776法令]（國安會法令）來发出行動管制令。

此外，他說，若聯邦政府放寬或撤銷行管令的限制，那麽，警察、武裝部隊和總檢察署自然會停止執法，屆時也不會再有違例者被逮捕和定罪的情況出現。

“但若州政府和地方當局有意實施各自的限制，那麽，各州須單獨行動，但這可能會因此出現對聯邦政府有利，且反對州政府和地方當局的抗議聲浪，同時也可能影響公共秩序。”

可續設路障 取締業者 扣執照

州政府無權控外出民眾

隨著首相慕尤丁宣布聯邦政府從本周一起放寬行管令的規定，並推出所謂的“有條件行管令”，憲法專家賽沙林法魯齊說，即使各州政府拒絕落實“有條件行管令”，各州政府也無權控告在“有條件行管令”下外出、跑步或工作的民眾。

“因為在1988年傳染病控制及防範法令（342法令）下，這項權力屬於‘已獲授權官員’。”

“不過，聯邦政府在憲法第76(4)條文下通過的1976年地方政府法令也賦予各州對各種議題的權力，而地方政府法令也間接授權地方當局設置路障，並繼續取締有關行業、扣押執照和準證，以及關閉一些場所。”

他強調，在第63條文下，地方當局可以管控公共場所，而在第65條文下，地方當局也有權力暫時關閉公共場所。

“在第72(1)(f)條文下，地方當局也有權力保障和促進公共衛生，並采取所有必要和合理可行的措施，以（一）對任何易傳染、可傳染或可預防的疾病，采取預防发生的行動、或（二）對很可能損害或危及衛生的任何妨害行為或條件采取預防措施、補救或使之獲得補救的行動。”