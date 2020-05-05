阿茲敏：只是提醒 “沒威脅州政府與聯邦同步”

（吉隆坡5日訊）國際貿易及工業部高級部長拿督斯里阿茲敏阿里說，他日前指不跟隨聯邦政府腳步複工的州政府可面對訴訟的言論，並非為了威脅州政府。

他披露，他只是要提醒州政府必須與聯邦政府合作。

“這不是威脅，而是要提醒州政府與聯邦政府合作，在達到聯邦政府的目標上，這是非常重要的，也就是在人民健康及恢復國家經濟之間取得平衡。”

“沒有任何人可以否認，這兩者皆重要，都是我們必須以負責任的態度加以考量的。”

他周二晚接受Astro Awani節目《Agenda Awani》的訪問時強調，政府決定在5月4日開放大部分經濟領域，以及把“行動管制令”轉為“有條件行管令”並不是倉促的決定，而是經過深思熟慮、謹慎及負責任的決定。

他強調，政府花了蠻長的時間來作出“開放大部分經濟領域”的決定，並詳細研究國家銀行、國庫控股、財政局及貿工部提呈的相關數據，同時也把我國成功克制冠狀病毒的表現納入考量範圍，並以開放的方式進行。

安全經濟須取平衡

“4月27日，我們向經濟行動理事會提呈報告，而該理事會是由首相主持，當中包括來自私人界及政府領域的成員。之後，我們於28日在國家安全理事會（MKN）提呈同樣的報告，涉及的人士包括州務大臣及首長，並展開冗長的討論，而所有州務大臣也被告知國家當前的經濟情況，就如首相所說，如果行管令再延長一個月，我國面對的損失將增加350億令吉，損失總計達980億令吉。”

他補充說，在該項會議中，州代表也被告知聯邦政府將提供全面及嚴謹的標準作業程序，而首相也承諾將在新政策正式開跑前，即5月4日前，把有關標準作業程序交給他們。

“我們在5月2日將標準作業程序交給所有州代表，我的意思是，這些程序都是以公開的方式進行，涉及的包括有所州務大臣及首長，我們是分階段來進行，並不是如指控般直接（決定開放各領域複工）。”

“在4月29日，我們進行第三階段的程序，即在內閣會議中提呈，並於4月30日再次在國家安全理事會中提呈，這代表連續4天提呈同樣的報告，以獲得所有利益相關者，包括州政府、聯邦政府、私人界及人民的反饋，以確保這是負責任的決定。”

“大馬如今被世界，包括世界衛生組織（WHO）承認為在控制冠病疫情上，擁有良好衛生體系的國家，因此，當我們已成功證明我們處於令人滿意的衛生體系水平後，這就是我們以新的方式，立即恢複及發展經濟的最佳時機。”

綠區拒開放經濟領域 “對當地人是否公平”

阿茲敏質問綠區州屬拒絕配合聯邦政府開放大部分經濟領域的作法，是否對當地人民公平。

“那些已經完全轉綠的州屬要提出什麼解釋，不只是一周，而是已經超過兩周，衛生部確認相關州屬沒有新病例，並已轉為綠區，為什麼相關州市還不願意給予合作並開放經濟，這對當地的小型企業，如Mak Cik Kiah或Pak Salleh公平嗎？他們被懲罰及被禁止做生意，以為家庭謀生計，盡管衛生部已確定相關地區擺脫冠病。”

“如果那些地區已是綠區，為什麼還要等，因為拖越久，經濟恢複計劃也被延後，國家將面對更大的損失，而尋找收入的人民也將一並受到影嚮。”

提及有州政府指聯邦政府開放大部分經濟領域的作法猶如“迫降”而不是“軟著陸”時，他說，聯邦政府並不是按照情緒作出決定，而是依據數據及正確的研究結果作決定。

“大馬在全球供應鏈中保持活躍，很多零件在大馬制造供出口用途，若政府沒有按照研究及數據作出負責任的決定，包括平衡人民的健康及經濟發展，我國的出口市場或會受到影嚮，甚至被其他國家取代，這將造成各種負面結果，如失業率增加等。”