陳國偉：封鎖檢測小販外勞 半山芭巴剎沒確診

（吉隆坡5日訊）衛生部官員全副武裝在周二早聚集在吉隆坡 半山 芭巴剎，為巴剎的小販和外勞進行新冠肺炎的檢測，卻引發坊間誤傳該巴剎有人確診的疑雲。

據了解，當局將巴剎路、佑路和電子街的入口皆暫時封鎖，惟公眾仍可步行前往巴剎，周遭的商家也可如常營業。

警方封鎖路段是為了方便檢測的進行，因排隊檢測的人龍在保持社交距離下，為免車輛進入造成危險，所以暫時封鎖數個出入口，不準車輛進入。

蕉賴區國會議員陳國偉聲稱，衛生局昨早通知 半山 芭巴剎業者，指今天將會進行冠病篩檢的作法有欠妥當，這恐違成部分非法外勞預先逃避檢測，成漏網之魚。

他希望，直轄區安全理事會可重視有關問題，否則可能引起不必要的麻煩。

他今午在 半山 芭巴剎檢測站巡視時，也向此次檢測的負責人諾麗雅了解情況。

陳國偉提到， 半山 芭巴剎今早遭封鎖，為巴剎小販及員工進行檢測，有關通告是由蕉賴區衛生局昨午所發出。

他認為，當局應在發出通知後直接封鎖該巴剎，並安排醫護人員前來為小販及其員工進行檢測，而非在隔日才進行。

“有關封鎖巴剎的消息傳開後，許多外勞都擔心會遭執法人員逮捕或對付，而逃之夭夭，不敢前來進行雙拭篩檢。 半山 芭巴剎範圍相當大，也有許多外勞在此打工，當中有持持合法準證，也有非法的。”

“當巴剎獲準重新營業後，未接受檢測的外勞又回來工作，萬一事後才出現身體不適或不幸確診，後果恐一發不可收拾。”

陳國偉聲稱，當局預計今日能檢測500名巴剎業者，包括本地小販及外勞。