BIG改善APP 積分可兌換日常優惠

（吉隆坡5日訊）BIG忠誠計劃推出新改進的手機應用程序，為BIG會員增添新功能，除了以積分兌換航班以外，還有更多選擇。

這改進的手機應用程序為BIG會員提供了更彈性的服務，讓會員能夠更方便地使用BIG積分兌換BIG Deals，系列的生活方式禮券。

BIG會員從現在起可使用BIG積分兌換於喜愛的日常優惠，同時享有從餐飲、購物到服務和娛樂超過100項的優惠。

為了迎合此新改進的應用程序，在2020年5月4日至31日期間下載或登錄BIG忠誠計劃應用程序的用戶，可獲取125分BIG積分（需符合條規），活動期間將一共送出150萬BIG積分。

此外，這次還會有50%折扣的促銷和1令吉的優惠，讓會員以125積分兌換，包括Huawei、Caring Pharmacy、Hermo、Potboy、Dome Cafe、dahmakan、Hungry、MPHOnline、Photobook、Pixajoy及Flower Chimp等優惠。

BIGLIFE私人有限公司首席執行員李德龍說：“截至今日，我們所有會員的帳戶中累積已有130億的BIG積分。這也為眾多的企業生態提供了一個巨大的商機，為超過2600萬名BIG會員提供產品和服務。我們會繼續突破界限，擴大我們的服務範圍並提高會員的體驗以為我們的會員及夥伴創造更有意義的價值。”

*** BIG Deals開放大馬會員

他透露，BIG Deals現已開放予所有馬來西亞會員，日後將隨著開放予泰國、印尼及菲律賓的會員。

此外，他提到，使用積分兌換BIG Deals 將索取電子優惠券，可用於合作商家的實體或線上商店。此外，該應用程序也為積分不足的會員提供了購買積分的選項，以便會員使用積分轉換既能節省更多及用積分來抵消購買成本。

在這齋戒月期間，BIG會員也有機會通過“Give With Ikhlas”在線捐贈活動，使用BIG積分參與捐贈。李德龍說，會員能以兌換捐款禮券的方式捐贈，所籌得的捐款100%將被納入慈善機構，幫助一些弱勢群體及前線人員，同時支持國內的商業。

“此應用程序使會員方便地管理積分，如查看交易历史、查看積分餘額、積分限期和使用積分兌換最佳旅游和生活方式優惠，所有都旨在彈指之間。”

他補充，全新的新功能如積分轉移、家庭成員共享積分及區塊鏈形式的積分轉換即將通過BIG Xchange平台推出。

欲知更多關於BIG積分的詳情，可下載BIG忠誠計劃應用程序，或關註公司的臉書、推特及Instagram。同時，任何有興趣與BIG忠誠計劃合作的品牌，均可電郵至[email protected]。