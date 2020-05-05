落實有限出入口篩查站 機場強制乘客戴口罩

（雪邦5日訊）隨著國內航班的恢複，大馬機場公司制定標準作業程序及實施額外預防措施以確保搭客安全，包括強制乘客進入航站樓前須戴口罩，否則將被禁止入內；航空業者也會協助衛生部在吉隆坡國際機場進行快速檢測。

大馬機場公司發表文告提到，他們在吉隆坡國際機場落實有限出入口篩查站，航空保安團隊將針對乘客是否戴口罩及體溫進行篩查。

吉隆坡國際機場主要航站樓的篩查站分別是主要航站樓1樓第2及第3號門、1樓北部入口的國際機場直透快鐵（ERL）入口處、短期停車位2樓B及C棟鏈接橋、 主要航站樓3樓第2及5號門和5樓第2、3、5及6號門。

吉隆坡第二國際機場航站樓的篩查站，則是設在出發及抵達樓層的主要入口及出口處。

[email protected]購物廣場的篩查工作將由該廣場保安隊處理，篩查站分別設在1樓第2號門、從Tune Hotel鏈接橋1M樓的入口處、2樓第2號門、A停車位電梯大廳、B停車位電梯大廳及3樓第2號門。

“沒口罩的乘客可在吉隆坡國際機場主要航站樓5樓第4及5號門之間路邊臨時藥房販賣機，或在短期停車場2樓B及C棟鏈接橋購買；吉隆坡第二國際機場的乘客則可在[email protected]廣場的任何藥房購買。”

文告提及，持合法機票或登機證的乘客才獲準進入航站樓，所有接機及送機者一律不獲準入內；吉隆坡第二機場的接機及送機者只能到[email protected]廣場。所有離境乘客進入航站樓前須進行體溫檢測，體溫超過攝氏37.5度的乘客皆被禁止繼續行程。

文告提醒乘客在航站樓內保持一公尺社交距離，註意已在公共設施如電動步道、電梯、及休息區標志的社交距離標志，也籲請乘客搭乘飛機前後勤洗手，機場已在各處安放消毒搓手液供使用。

文告聲稱，機場落實額外程序，因此建議所有離境乘客在航班起飛的3小時前抵達機場，以避免任何不便。