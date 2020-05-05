安華：叫企業起訴州政府 “阿茲敏如同威脅”

（吉隆坡5日訊）公正黨主席拿督斯里安華聲稱，國際貿易及工業部高級部長拿督斯里阿茲敏表明，企業公司可起訴拒絕在5月4日起落實複工的州政府的說法，猶如是在威脅。

他通過臉書直播針對網名的提問給予回答，同時也分享了一些他認為頗有意義的書籍。

他指出，現在發生8個州屬不同意聯邦政府的決定時就威脅，這不僅是威脅，還吩咐公司去起訴（州）政府。這是他難以理解的，並認為此舉是自大，覺得自己的看法最好，無需與州屬協談？

“州務大臣及首席部長要求（聯邦政府）協談何錯之有？沒理由大臣或首長不想理會失業問題，只是他們有考量到健康及安全問題。”

國家課題應家一起討論

“理應叫大家一起（討論）。這是國家課題，新冠肺炎落實行動管制令引起的失業問題，要重振經濟，人們不是不知道。”

安華說，如今要批評的是因為政策不夠清楚，重振經濟固然是理由，但卻不能作為犧牲性命的理由，需要真正的權衡，如泰國及新加坡在分階段有條件行動管制令方面，便做得比大馬更具條理。

他也關註到全國各地當鋪昨日起出現大排長龍的現象，這意味著人民的生活壓迫，因此，應有同理心。

他認為，發表因有條件行動管制令才導致當鋪大排長龍的論述是不應該的，不只是沒有心肝，也沒人性。

安華提及，有關醉酒駕駛問題其實是法律的弱點，交通部長既然意識到就應考慮修改法律，問題是如今國會要待7月份才會正式召開，來臨的國會只是會進行開幕儀式。

開明看待土團重入希盟建議

針對吉打州務大臣拿督斯里慕克力建議，土團黨重新加入希盟的說法，安華直言，希盟會以更開明態度看待此事，但希盟並不想重複過去的錯誤，因此，土團黨須能遵守希盟的改革議程。

他提醒，如今土團黨已一分為二，此事仍有待土團黨整合為一時，才能有所決定。

詢及有關公正黨開除348名黨員一事，安華解釋，這是擁有證據及根據紀律委員會所採取的決定。

他對某位部長明明二月份已公開加入背叛團體及支持組成新聯盟政府，如今卻在收到開除黨籍信才表示感到傷心，宣稱公正黨不依據法律及程序，那是否意味著其背叛也依據法律程序？

談到一些人仇視華裔要如何消除的提問，安華則認為，要消除需友族了解伊斯蘭，若馬來人在宗教、道德及人文課題被貶低，那就演變成沙文主義，而這種情況不只是發生在馬來人之間，也有華人及印度人會有同樣的想法。

“但我們需要解放自己，通過正視人道主義精神及貫徹伊斯蘭的公正。”