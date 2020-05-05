假陽具插私處雞姦妻 漁夫認罪8日裁決

（怡保5日訊）紅土坎一名漁民用假陽具插入妻子私處，同時雞姦妻子，今日被控上法庭時俯首認罪，法庭訂於5月8日作出判決。

這起事件是發生於今年4月16日至18日之間，被告與妻子同為36歲。

被告興尼魯住在斯里曼絨，他在怡保地方法庭共面對6項控狀，包括兩項控狀指他以假陽具插入妻子的私處，兩項控狀指他雞姦妻子，一項控狀指他非法禁錮妻子，一項控狀指他擁有色情影片。

根據首控狀，被告被指於今年4月16日下午1時至2時，在紅土坎甘榜射擊場一間住屋里，在違反自然行為且妻子不情願下將其陽具插入妻子的肛門，觸犯刑事法典377C條文（違反自然性行為）。

第二控狀指被告於同月同日晚上8時30分至11時30分在同一地點，同樣地將其陽具插入妻子的肛門，觸犯刑事法典377C條文（違反自然性行為）。

第三控狀指他在同樣時間和地點，在未獲得妻子同意下，用假陽具插入妻子的私處，以與妻子發生性行為，觸犯刑法377CA條文（以物體進行性行為）。

第四控狀指他於4月16日下午1時30分至18日中午12時，在相同地點禁錮妻子，觸犯刑法第340條文（非法禁錮）。

第五控狀指他於這段時間和地點，非法擁有13片色情錄影光碟，觸犯刑法292（a）條文（擁有色情影片）。

第六控狀指他於同月17日上午9時至10時，在相同地點未獲妻子同意下，用假陽具插入妻子私處，以與妻子發生性行為，觸犯刑法377CA條文（以物體進行性行為）。

被告認罪後獲準以3萬2500令吉保釋，此案由英迪拉法官承審，副檢察司奈達都負責檢控，被告並沒有聘請律師辯護。