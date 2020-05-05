官員扮顧客逮業者 超頂價5仙售白糖罰5千

（實兆遠5日訊）一名雜貨店業者以超出頂價多5仙的價格出售白糖，結果被執法單位開出5000令吉的罰單。

不過，這名業者因無法繳付罰單，被充公292公斤、價值832令吉的白糖，並且可能會在2011年反暴利及價格控制法令下被提控上庭，罪成的最高罰款是不超10萬令吉。

霹靂州貿消部發布文告指出，該部是接獲公眾的投報後於5月4日中午12時30分，出動5名來自貿消部曼絨分局的官員前往中霹靂依斯干達一雜貨店展開調查。

無法繳罰或控上庭

其中一名官員先偽裝成顧客，進店以每公斤2令吉90仙的價格購買一公斤的白糖，證實這間雜貨店以超出頂價5仙的價格出售，且已超過一個月。

文告指出，白糖屬統製品，普通白糖的每公斤頂價是2令吉85仙，而每公斤幼糖的頂價是2令吉92仙，因此這家店以每公斤2令吉90仙的價格出售普通白糖，已抵觸了法令。

文告也指出，針對以超過頂價出售白糖的案件，貿消部曼絨分局在今年內共展開兩項的檢舉行動（包括最新這宗），而在兩次行動中共充公4600令吉的白糖。

文告也針對行管令期間的情況提到，在曼絨及中霹靂，沒有出現貨物或食物不足的問題，也沒有接獲瘋狂搶購的現象。

行管令期間，民眾若有任何投訴或欲提供情報，可聯絡霹靂州貿消部行動室:05-241 4611、全國執法單位:03-8882 6088，以及也可以通過WhatsApp019-279 4317做出投訴或舉報。