出街時間無限制 仍不允隨意跨州 檳總警長：解除10KM限制

報導：巫進祥

（檳城5日訊）隨著昨日解除一家4人共車制限，檳州警方再度在有條件行動管制令下，今日正式解除檳城人移動範圍10公里的限制，同時也沒有限制民眾出街時間，但依舊不允許隨意跨州。

檳州總警長拿督沙哈布丁今日接受《光明日報》訪問說，檳州警方根據聯邦政府宣佈的最新行動管制條例，同時也配合州政府本周五（8日）才推行的“有條件性”行動管制令，重整執法方式。

他說，檳州警方已經取消外出不可超過住家10公里距離，及晚上8時回家的限制。

“檳城人目前允許在任何時間外出，只要是不跨州的情況下，民眾什麼時間都可以自由出入，只要不觸犯仍在執行中行動管制法令的條例，比如群聚、集會或宴會等，這些行為依舊會受到警方的逮捕。”

他說，假如民眾有緊急事情需要跨州，則必需到鄰近警局申請，只要取得警局局長的簽名和蓋章，才可以跨州。

另一方面，沙布丁說，自行動管制令執行後，全檳原本44個軍警路障，從昨日起已減少至24個。

他說，檳州警方將配合州政府於8日推行的“有條件性”行動管制令，重新佈署路檢及各執法的方案。

他說，警方將研究最適合的執法方式，可能路障還會減少，或換地方，或更改方式。

“警方主要還是關注在公共場合如巴剎，以確保所有人遵守一米線距離，各警區主任也要不時地觀察各地區情況。”

他也說，截至目前為止，檳州遵守行管令的比率達98%。