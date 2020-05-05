雙威嘉年華廣場週五復業 民眾需測体溫才可進入

（北海5日訊）詩布朗再也雙威嘉年華廣場已為本周五（8日）恢復營業做好准備，大廳入口設有体溫檢測器，体溫超過37.5度以上的民眾將不被允許進入。

該廣場總經理蔡文友接受本報訪問時說，管理層已在上周六通知商鋪租戶回來做清理和消毒等，以便為恢复營業做准備。

蔡文友說，為了更有效地控制人流，廣場只會開放7個主要出入口，除了大廳入口備有紅外線体溫檢測器，其他入口則使用測溫槍，如果民眾体溫過高，就不可進入廣場。

“周五恢复營業的商店有餐飲店、藥妝店、服裝店、眼鏡店及書店等，至于電影院、按摩院、理發店、美容中心、美甲店、游樂場依然關閉。”

同一時間最多只會讓4500名顧客進入廣場，不過，他相信在這段适應新常態期間，人潮應該不會太多，但廣場依然會加強人手確保衛生與治安。

雖然衛生部指示至少保持1公尺社交距离，但該廣場卻鼓勵1.5公尺的社交距离，廣場內的出入口、電梯、廁所、約200間商鋪內都備有消毒液，供民眾使用。

此外，每台電梯每次只允許4名乘客同時進入，而手扶梯則需要保持3個階梯（1.5公尺）的距离，并會貼上告示牌，提醒民眾遵守安全社交距离。

無論是服裝店、餐飲店，電器店等，每間店面也會限定人數進入店鋪，以确保大家遵守社交距离。

被詢及位于底層的Sam's Groceria為何已經沒有營業，蔡文友說，該連鎖店不再与廣場續約，其租約在3月31日到期，但是疫情期間，一度延長營業至4月5日。