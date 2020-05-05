曹觀友：恢復檳旅遊業 制定獎掖方案吸引遊客

（檳城5日訊）檳州首席部長曹觀友說，要重振檳城的旅遊業，首先就必須制定一套獎掖方案，包括提供遊客一些優惠，吸引他們選擇來檳旅遊。

他說，獎掖方案包括提供遊客入住第二晚有優惠，獲得周邊旅遊景點優惠配套等等，惟這些都有待仔細研究。

根據《珍珠快訊》報導，曹觀友昨午前往檳城香格里拉沙洋度假酒店，對於行動管制令後的一些振興計劃，以及他們所面對的挑戰及影響後，發表上述建議。

曹觀友說，除了必須強調檳城為“安全州”，提升遊客信心，也可以國內旅遊作為起點，朝這方向制定計劃，讓檳城成為旅遊首選地。檳城必須證明在各方面包括酒店、公共設施等，都是按照標準程序並且衛生安全，才能脫穎而出，並逐步恢復正常和國際旅遊。

“檳城旅遊業對檳城經濟貢獻非常巨大，目前該領域面對嚴峻挑戰，檳州政府承諾，不會拋棄你們，並會與業者緊密合作，一同重振旅遊業。”

余彩香盼可鎖定遊客群

檳城香格里拉沙洋度假酒店在行動管制期間沒減少員工薪金，一切都依照政府最低薪金制度標準支付薪水。

該酒店總經理余彩香說，該酒店主要遊客來自英國、澳洲及中東等外國遊客，而本地遊客則主要是在佳節期間比較多。

她透露，早前許多大型航空欲提供直飛檳城航班，但卻因為機場停機空間不足，航班時間只能在半夜，但目前是個機會，可與相關單位洽談與爭取直飛航班。

“我希望州政府可以制定策略，包括鎖定遊客群，或開始相關單位開始商談，安排更多大型航空公司的直飛航班來檳，以便檳旅業能夠在行動管制令結束後，逐步與市場接軌。”

與會者包括檳州旅遊發展委員會主席楊順興、檳城香格里拉沙洋度假酒店駐店經理克里斯多、商業銷售總監沙魯、公關總監蘇萊曼、人力資源部區域總監拉莫斯等人。（SEH）