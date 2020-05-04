拒落實令國盟尷尬 達蘭：多州打臉阿茲敏

（吉隆坡4日訊）巫統最高理事會成員阿都拉曼達蘭炮轟說，隨著首相丹斯里慕尤丁上周宣布“有條件行動管制令”後，竟有多達9州拒絕配合落實“有條件行管令”，令國盟政府面對前所未有的尷尬。

對此，他說，這9州拒絕配合落實有條件行管令一事，已顯示負責經濟事務的高級部長阿茲敏阿里在溝通方面出現問題，且扇了阿茲敏阿里一記大耳光。

“這個應該由負責經濟事務的高級部長阿茲敏阿里完成。他是否曾與各州接觸，特別是商業運作和事務原本都有州政府在管轄。”

《透視大馬》一則報導指出，阿都拉曼達蘭也是前內閣部長，他是針對國內9個州屬拒絕全面配合落實有條件行管令一事，狠批阿茲敏為此事的“罪魁禍首”。

首相是於5月1日宣布落實有條件行管令，即從本月4日起限制性恢複商業和工業領域、政府機構和社交領域營業和活動，但各界必須遵守嚴格的標準作業程序。

阿都拉曼達蘭也狠批阿茲敏阿里在宣布落實有條件行管令時，無法有效與州政府溝通。

他強調，為了解決這項危機，阿茲敏阿里必須頻密與各造進行互動和視頻會議。

“對阿茲敏來說，這似乎是一記巨大的耳光，因為他無法與州政府達致共識，以落實有條件行管令。這對他與國盟政府都是難以接受的事，且令我們面對前所未有的尷尬局面。”

他指出，身為前雪州大臣的阿茲敏阿里應該更好地處理這項問題。

“這是緩解行動限制令的重要一步！這是很簡單的事務，請註意，阿茲敏阿里是前雪州大臣，他應該知道這一切，這個情況很嚴重。”