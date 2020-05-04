阿茲敏指聯邦政策已生效 “州政府無權拒放寬

（布城4日訊）國際貿易及工業部高級部長拿督斯里阿茲敏聲稱，聯邦政府嚴正看待一些州政府拒絕執行有條件行動管制令，這些州政府的行動並沒法律權力，也和聯邦政府的政策背道而馳。

他發表文告說，聯邦政府的政策已經成為在全國生效的法律。

他表示，政府落實的行動管制令是符合1988年預防及控制傳染病法令，以確保新冠肺炎病毒的傳播可受到有效控制，而行管令的落實是涉及全國，包括大馬半島、聯邦直轄區、沙巴及砂拉越。

他強調，有關決定是考慮到人民利益，並以人民健康及福利為重，確保恢複經濟的需求。

他說明，政府決定恢複經濟活動，是依據世界衛生組織指標中規劃的6項主要條件，即安全控制、行動控制、醫療系統負荷能力、照顧高風險群體能力、維持新生活常態能力及落實社區預防措施能力。

“政府對於新冠肺炎的應對已被世界承認是最佳的，國家有能力及足以照顧國家醫療，以落實對人民的保護及對抗疫情的傳播鏈。”

阿茲敏披露，5月4日落實的有條件行動管制令，已列明仍被禁止進行的活動，只有觸犯這些禁止活動才算違法，其它活動都是允許的。

他表示，有條件行動管制令階段與之前落實的第一、第二、第三及第四階段行動管制令不同，幾乎所有經濟領域都可在受管制及謹慎的情況下恢複運作。

他也說，政府採取了多個措施，包括與經濟領域的利益相關者，特別是行業公會、本地及國際商業團體，還有中小型企業對話，確認對於商業、供應鏈及職業的直接影嚮。

“有關決定也對經濟成長及國家財務狀況帶來正面效應，而這不只是涉及聯邦政府，也涵括了州政府的層面。”

阿茲敏表示，政府也留意到一些組織如大馬廠商聯合會、馬來人工商會發文告，指州政府不可阻止任何公司從今日起開始運作一事，文告也說，若州政府不合作落實全國執行的1988年預防及控制傳染病法令，可能會面對業者採取的法律行動。

“1988年4月1日生效的預防及控制傳染病法令，當時獲所有州屬同意同步執行。”

“聯邦政府要促請州政府給予合作，以便國家能重振經濟能力，政府有信心能以一個團隊方式戰勝疫情。”