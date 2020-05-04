業者復工驚見辦公室一團亂 匪疑爆竊後鋪枕過夜

（怡保4日訊）一家設計與生產廣告T恤的公司發生爆竊案後，其東主與員工在行管令放寬後復工首日重返辦公室時，驚見內部一片淩亂，繼而發現公司遭宵小潛入幹案，而他們也懷疑匪徒在幹案後，竟在店內地面鋪上T恤和枕頭睡覺過夜。

這家公司的辦公室位於怡保花園東區，店面為2間雙層店屋，此案疑在上周五或周六晚上發生，這家公司的一名股東於周一上午9時進入店屋準備開工時，發現公司爆竊。

這家公司的另一名股東黃涵健說，這名股東是於周一早上開門時感到不妥，他進入辦公室後發現大廳一片淩亂，多個箱子被打開，還有一些地方被搜索。

“我們在店內樓下一架機械旁邊發現地面鋪了數件T恤和枕頭，因此，我們懷疑匪徒幹案後，就在店里睡了一覺，次日才離開現場。”

他披露，他們經檢查後發現，宵小偷走逾2000令吉現款、2架電腦、價值4萬令吉的軟件、三四百件男女和童裝底褲、二十多件精美樣板衣服、客戶的禮品，因此，公司損失估計逾七萬令吉，還有員工的一些零用錢。

“匪徒甚至偷走閉路電視機，使得我們無法觀看閉路電視，由於匪徒也偷走電腦，導致我們失去累積多年的資料。”

黃涵健相信匪徒人數超過一人，同時懷疑匪徒是從前門進入和離，並從後門搬走貨物。

他說，匪徒相信是先打開該公司第一道鐵閘門，然後打開第二道玻璃門進入店內，且匪徒有可能是強硬打開玻璃門，造成跳電，或者是因為這幾天大雨閃電造成跳電，導致匪徒可輕易打開玻璃門。

“相信匪徒在內店找到後門的鎖匙，並打開後門及搬走貨物。”

他披露，該公司自從我國於3月18日展開行動管制令後，便落實員工居家辦工制度，但他偶爾也會回公司探看一下，而他最後一次回公司是於4月下旬，當時，公司並沒有問題。

他說，隨著政府允許復工，該公司員工於周一開始回到辦公室，並準備在複工首日進行清潔工作、拉黃線分配位置以供1公尺距離、制定員工輪流上班工作表、迎接客人、通知客戶拿貨等。

“鄰近商家的閉路電視若有拍到匪徒的糢樣，希望他們能主動通知我們，以協助當局查案。”

他也希望其他商家提高警惕，做好安全措施以防止偷竊案的發生，並希望警方盡快調查此案，以逮捕幹案匪徒歸案。他也呼籲警方增加巡邏次數，以免治安亮紅燈。