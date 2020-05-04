有條件管制首日評SOP遵守度 諾希山：言之過早

（布城4日訊）衛生總監拿督諾希山說，今天是有條件行管令首天，若要就民眾對標準作業程序的遵守度下判斷尚言之過早。但是，若以台灣和韓國無實行行管令的情況看來，這兩地的人民都有良好的紀律。

他說，當局將會確保今日開業的領域和餐館遵守標準作業程序，否則將會在1988年傳染病控制及防範法令（342法令）被對付。

他說，“我們促請全民共同來遵守社交距離，在公共場所時戴口罩，使用搓手液和肥皂勤洗手。”

他在新聞發布會上說，確保遵守標準作業程序有助於切斷感染鏈，否則將會提高目前0.7的感染率。

他表示當局緊密監督，以確保所有人都遵守標準作業程序。

他解釋，第一、二、三和第四階段初期的行管令，主要是要確保民眾留守在家，而有條件行管令的訊息，是要民眾遵守衛生部的標準作業程序，即保持1公尺的社交距離等。

“我們要有紀律和遵守度，我們大家共同來履行這項標準作業程序的社會責任。”

另外，諾希山說，政府現階段並沒有強制民眾出門購物必須要戴口罩，但強烈鼓勵民眾戴口罩，尤其是到人潮多的地方時受促戴口罩。

他說，其他的條件如1公尺的社交距離必須要奉行，以做避免病毒的傳播，因此，他促請人民遵守衛生部的安全距離和高度衛生等的標準作業程序。