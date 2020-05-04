“凡走過必留下痕跡” 雪推店家二維碼簽到系統

（沙亞南4日訊）雪州政府推出了一項店家二維碼掃碼簽到系統，鼓勵民眾在進店或結賬時“凡走過必留下痕跡”，一個掃碼便可在該系統留下足跡，以利於州政府追蹤曾與冠病患者接觸過的社區人士，遏制疫情。

雪州大臣拿督斯里阿米魯丁今日在文告說，題為“一步入就安全”（SELangkah-Langkah Masuk Dengan Selamat）的這項社區冠病追蹤系統，是為了鞏固商業領域的複工複市和協助衛生部及州衛生局，追蹤曾與冠病患者接觸過的人士。

對此，他說，州政府鼓勵擁有營業執照的註冊商家，可從即日起登入官網selangkah.mbiselangor.com.my或selangkah.my，下載屬於本身的二維碼，打印張貼在店前或店內顯眼處，鼓勵顧客使用本身智能手機鏡頭的掃碼應用程式登入，簽到本身姓名和電話號碼。

“若店家在系統內沒有資料，可在網站上自行註冊設立二維碼。”

無論如何，這項措施為鼓勵性，非強制性。

阿米魯丁說，這項在商店落實的電子“訪客簽到”（log lawatan pengunjung）制度，會由州政府和地方政府進行控管，一旦社區某個場合，如超市、雜貨店及批發公市等出現冠病病例，則會立即由負責的衛生官啓動追蹤系統。

“通過這項措施，所有曾到過涉及商業場所的民眾，都能迅速被追蹤和聯絡上。”